Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Angulo se reportó con gol en la Liga MX; vea la anotación del lateral colombiano

Álvaro Angulo se reportó con gol en la Liga MX; vea la anotación del lateral colombiano

El jugador de la Selección Colombia, Álvaro Angulo, anotó el segundo gol de Pumas en la victoria 4-1 frente a Tijuana por la fecha 16 de la liga mexicana. ¡Observe el tanto del 'cafetero'!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de nov, 2025
Álvaro Angulo, lateral izquierdo de Pumas
Foto: AFP

