Álvaro Angulo se reportó con gol en la Liga MX; vea la anotación del lateral colombiano

Los Pumas de la UNAM lograron una contundente victoria 4-1 sobre Tijuana en la jornada 16 del apertura 2025 de la Liga MX, y el defensor colombiano Álvaro Angulo se sumó a la fiesta de goles al anotar el segundo tanto del equipo felino.

Corría el minuto 42 cuando el lateral izquierdo, en una muestra de oportunismo, apareció en el lugar justo para finalizar una jugada a balón parado. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes en el área chica, el balón quedó servido para Angulo. Sin pensarlo dos veces, el colombiano sacó un remate con su pierna izquierda que se fue directo al fondo de la red, poniendo el 2-0 en el marcador.

El gol del colombiano no solo significó un respiro para Pumas antes del descanso, sino que también aportó para la goleada que su equipo necesitaba para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación al play in del torneo 'manito'. Angulo, que previamente había hecho la asistencia del primer gol, redondeó una actuación destacada, mostrando que puede ser tan efectivo en el ataque como en la defensa.



Vea el gol de Álvaro Angulo con Pumas

🐾⚪𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐎 𝐏𝐔𝐌𝐀𝐒 ⚪🐾 (x2)



INCRÍVEL! ÁLVARO ÁNGULO amplia a vantagem do Pumas



E apenas um minuto depois, RODRIGO LÓPEZ fez o terceiro



⚪ PUMAS 3x0 Tijuana 🔴#LigaMXBrasil pic.twitter.com/2WRLiPkhQn — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) November 2, 2025