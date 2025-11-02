Así fue la eufórica narración turca del golazo de Jhon Durán frente al Besiktas

Este domingo, por la fecha 11 de la Superliga Turca, Fenerbahce y Besiktas protagonizaron un emocionante partido digno de un clásico del fútbol otomano, que tuvo como gran protagonista al delantero colombiano Jhon Durán.

El Besiktas se adelantó en el marcador con los goles de El Bilal Toure (5') y Emirhan Topcu (22'), pero los canarios amarillos reaccionaron gracias a las anotaciones de Ismail Yuksek (32') y Marco Asensio (45+3'), dejando el primer tiempo igualado 2-2.

Cuando parecía que el empate sería el resultado final, Jhon Durán, quien ingresó para la segunda mitad, apareció al minuto 83 para presionar y provocar un error en la defensa rival, aprovechando luego el rebote para definir con la espinilla y vencer al guardameta, que quedó estático ante la jugada.

La reacción de los narradores turcos se volvió viral por la emoción con la que relataron el gol del delantero antioqueño, quien celebró así su primera anotación en la Superliga con el Fenerbahce.



Así fue la narración turca del gol de Jhon Durán en Fenerbahce vs. Besiktas