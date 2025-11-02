Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue la eufórica narración turca del golazo de Jhon Durán frente al Besiktas

Así fue la eufórica narración turca del golazo de Jhon Durán frente al Besiktas

El delantero colombiano de 21 años fue la gran figura del clásico de Turquía, al anotar el gol de la victoria del Fenerbahce 3-2 sobre el Besiktas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán anotó el gol en la victoria con Fenerbahce
Jhon Durán anotó el gol en la victoria con Fenerbahce
@Fenerbahçe/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad