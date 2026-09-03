Pablo Repetto: "El triunfo fue justo y merecido, acorde a lo que pasó en los 90 minutos"

Santa Fe se quedó con una nueva edición del clásico capitalino. El equipo dirigido por Pablo Repetto derrotó 3-2 a Millonarios, en el partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026, en un encuentro que tuvo goles, emociones y una definición marcada por la expulsión de un jugador del conjunto 'cardenal'.

Después del compromiso, Repetto analizó lo ocurrido durante los 90 minutos y reconoció que, tras el tercer gol, esperaba que su equipo pudiera manejar el resultado con mayor tranquilidad. Sin embargo, una desconcentración permitió que Millonarios volviera a meterse en el partido.

“Santa Fe, la verdad que después del tercero, pensamos que se encaminaba el triunfo sin dificultad, pero nos hacen un gol en una distracción. Ellos se meten en el partido, se suma la expulsión, terminamos defendiendo y quizá no de la forma que se quería”, explicó el entrenador.

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A pesar de ese cierre sufrido, el técnico uruguayo consideró que la victoria fue justa por lo mostrado durante el compromiso. “Fue merecido el triunfo, el resultado justo, acorde a lo que fueron los 90 minutos”, afirmó Repetto.



El entrenador también valoró la manera en la que se disputó el clásico y destacó el papel del árbitro al permitir un juego con mayor continuidad. Para Repetto, ese tipo de partidos se acerca a lo que se encuentra en competencias internacionales.

“La verdad que fue jugado el clásico. Los clásicos se dan más cerrados, pero fue importante que el árbitro dejó jugar. Así se juegan los partidos internacionales, fue clave eso”, señaló.

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Repetto explicó además que Santa Fe había estudiado el comportamiento de Millonarios y sabía que el conjunto azul podía comenzar los partidos con mucha intensidad, pero que esa presión podía disminuir con el paso de los minutos.

“Ellos en los primeros minutos hacen daño, crean más situaciones, habían generado y así fue, eso lo analizamos. Son intensos, pero con el correr de los minutos van mermando. Sabíamos que iban a quedar los espacios”, agregó.

Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe. AFP

Iván Scarpeta: “Los clásicos hay que ganarlos”

En las declaraciones entregadas tras el partido, Iván Scarpeta destacó la importancia de quedarse con los tres puntos frente al rival de patio y valoró el rendimiento de Santa Fe durante el compromiso.

“Sabíamos que iban a quedar los espacios y a partir de eso viene el segundo tiempo, que vienen los goles. Los clásicos hay que ganarlos, los ganamos y estamos felices”, manifestó.

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El defensor también dejó claro que el objetivo del equipo es mantener la competitividad en las diferentes competencias que tiene por delante.

“Queremos seguir compitiendo en todos los frentes”, añadió.