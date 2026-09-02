Andrés Llinás: "nosotros somos empleados de Millonarios, no trabajamos solo para un técnico"

Millonarios no pudo cerrar de la mejor manera su partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026. El conjunto azul cayó 3-2 frente a Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino, en un compromiso marcado además por el momento que atraviesa el equipo tras la salida de Fabián Bustos.

Luego del encuentro, Andrés Llinás atendió a los medios de comunicación y dejó claro que, pese al complicado panorama, el plantel debe mantenerse unido y concentrado en defender los colores de Millonarios, independientemente de quién sea el entrenador que esté al frente del equipo.

“El grupo está muy unido. Ayer (martes) fue un día extraño. Ahí, sabemos que nosotros somos empleados de Millonarios, no trabajamos para un técnico solamente, sino para un club”, aseguró el defensor central.

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Llinás destacó el trabajo realizado durante la semana y consideró que Millonarios tuvo momentos importantes en el clásico, aunque terminó pagando caro algunos errores puntuales que le permitieron a Santa Fe quedarse con los tres puntos.



“Nosotros preparamos el partido, lo que hicimos en la semana, el grupo estuvo unido. Fue un partido importante por momentos, aunque dos desatenciones son las que nos quitan el partido de las manos”, explicó.

El jugador también hizo énfasis en la necesidad de que el grupo saque adelante la situación sin importar quién asuma como nuevo entrenador. La salida de Bustos dejó al equipo bajo la dirección interina de Ómar Rodríguez, mientras la institución define quién será su próximo estratega.

Andés Llinás, defensor de Millonarios. Foto: AFP

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Ómar Rodríguez: “No era justo perderlo de esa manera”

El técnico encargado de Millonarios, Ómar Rodríguez, coincidió en que el equipo mostró una buena actitud durante el clásico y lamentó la manera en la que terminó perdiendo frente a Santa Fe.

“Yo creo que fue un partido que planteamos así, lo salimos a buscar. En los primeros minutos debimos tener un marcador más amplio, se dio un error en defensa y nos empataron el partido”, señaló Rodríguez.

El estratega interino resaltó además la unión del plantel, pese al difícil momento deportivo.

“Hay que seguir trabajando, no era justo perderlo de esa manera. Este es un grupo maduro, unido y eso se vio. Esto es de resultados y no lo pudimos lograr”, manifestó.

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Por su parte, Llinás insistió en que los jugadores deben asumir la responsabilidad y defender la camiseta azul sin importar quién llegue al banquillo.

“Entre nosotros debemos sacar esto adelante, saber de lo que estamos jugando, sin importar quién esté. Somos empleados del club y hay que defender la camiseta, sin importar que tengamos al profe Bustos, a Ómar o a otro”, afirmó.

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El defensor reconoció que perder el clásico duele, especialmente por la presión que existía alrededor del compromiso, y pidió esperar la decisión de la dirigencia sobre el próximo entrenador.

“Hoy las cosas no salen, los dos goles de ellos son muy raros, atípicos. Duele perder el clásico, no es bonito y había mucha presión. Esperar a ver quién llega y sacar esto adelante”, concluyó Llinás.