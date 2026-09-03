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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez adorado en Vasco da Gama; "fue el más peligroso" frente a Vitória

Carlos Andrés Gómez adorado en Vasco da Gama; "fue el más peligroso" frente a Vitória

El extremo colombiano volvió a destacarse con Vasco da Gama que avanzó a las semifinales en la Copa de Brasil. Carlos Andrés Gómez fue autor de un verdadero golazo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Carlos Andrés Gómez festeja un gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil.
Carlos Andrés Gómez festeja un gol con Vasco da Gama en la Copa de Brasil.
Foto oficial del Vasco da Gama

Una vez más, Carlos Andrés Gómez volvió a brillar con Vasco da Gama en el fútbol brasileño. Esta vez, el extremo colombiano marcó uno de los goles con el que el 'gigante de la colina' superó 0-2 al Vitória - marcador de 0-3 en el global-, para avanzar a las semifinales de la Copa de Brasil.

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El popular 'Uvita' no sólo se reportó en el tablero con un golazo, sino que a su vez fue determinante por la banda, todo un peligro para los adversarios.

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Lo cierto es que concluido el compromiso, en la prensa brasileña no dudaron en elogiar el buen trabajo realizado en cancha por el exMillonarios. "Un gol precioso e importante", se leyó en el informe.

Carlos Andrés Gómez, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Carlos Andrés Gómez, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Foto oficial de Vasco da Gama

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"Como de costumbre, el colombiano fue el jugador más peligroso del Vasco desde el inicio del partido. Estuvo a punto de marcar en la primera parte, tras robar el balón y disparar desviado. En la segunda mitad, se precipitó en algunas jugadas, enredándose con el balón dentro del área durante un ataque muy prometedor... Pero sentenció la clasificación del Vasco con otro disparo de zurda desde fuera del área. Un gol precioso e importante", escribieron en la web del medio 'Globo Esporte' sobre el desempeño de Gómez Hinestroza.

Ese mismo medio le otorgó un 7.5 de calificación, mientras que los 'torcedores' del Vasco da Gama lo premiaron con un 8.7.

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Gómez no fue el único futbolista colombiano en cancha para este duelo, ya que también hicieron presencia Carlos Cuesta y Marino Hinestroza. El defensor central se mostró sólido en la zona posterior del Vasco, mientras que el exAtlético Nacional ingresó en los últimos minutos, al 84'.

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"Gran actuación del defensa colombiano, que ganó la mayoría de sus duelos con el ataque del Vitória y fue una de las razones del sólido desempeño del Vasco en Barradão", reseñaron del desempeño de Cuesta, también en 'Globo Esporte'.

El próximo reto de Vasco da Gama

Tras avanzar a las semifinales de la Copa de Brasil, ahora el 'gigante de la colina' se enfoca en lo que será su compromiso frente al Fluminense por el Brasileirao. Vasco será visitante en el mítico Maracaná, en un juego que tiene un horario establecido para Colombia de las 7:00 de la noche, de este sábado 5 de septiembre.

A Carlos Andrés Gómez y compañía les urgen los tres puntos frente al 'flu' para salir del fondo de la tabla del actual campeonato brasileño.

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