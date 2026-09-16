Álvaro Montero es garantía en Boca Juniors, semifinalista en Copa Sudamericana; "bien seguro"

Una vez más, Álvaro Montero volvió a ser un 'seguro' en el arco de Boca Juniors, equipo que avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El arquero guajiro fue importante bajo los tres palos y estuvo siempre bien ubicado; no le dio mayores oportunidades a los jugadores del Sao Paulo en el mítico estadio de Morumbí.

Si bien el duelo en tierras brasileñas concluyó 1-1 en el tablero, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena siguen en camino en la 'otra mitad de la gloria', gracias al marcador global de 2-1. En la siguiente roda se enfrentarán a Vasco da Gama, que hizo lo propio frente a Santa Fe.

Lo cierto es que luego de volver a tener una buena actuación con el 'xeneize', a Montero no le faltaron los comentarios positivos.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto: AFP.

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¿Qué dijeron de la actuación de Álvaro Montero, tras paso de Boca a semifinales de Copa Sudamericana?

Así las cosas, como es habitual en la prensa del sur del continente después de este tipo de compromisos, evalúan a cada jugador en cancha y Montero Perales no fue la excepción a la regla. El colombiano "resultó clave", se leyó en uno de los informes.

"Sacón un bochón en el primer tiempo que resultó clave. Siempre bien ubicado, estuvo seguro todo el partido y supo manejar los tiempos. Bien de arriba, uno de sus aspectos más flojos. El arquero de Boca", escribieron en la reseña de 'TyC Sports'. Y en cuanto a su calificación, le otorgaron un 7.

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Mientras que en el diario 'Olé' anotaron lo siguiente sobre el rendimiento del colombiano: "Había tenido un inicio sin demasiado trabajo, pero respondió cuando Boca lo necesitó: sacó con un manotazo un cabezazo de Santana. Seguro cuando lo exigieron en el tramo final del partido". Su puntuación fue de 8.

"Competimos de buena manera"

Al finalizar el juego en el Morumbí, el exarquero de Millonarios se mostró feliz por avanzar con el 'xeneize' en el certamen de la Conmebol.

"Ojalá no tuviéramos que trabajar, sería más fácil (risas)... pero bueno, feliz de haber avanzado, el grupo creo que trabajó todo el partido muy bien, competimos de buena manera. Hay que acostumbrarnos a vivir estas instancias", dijo el oriundo de El Molino, La Guajira, en charla con 'DSports'.