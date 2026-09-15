AC Milan vs. Benfica; hora y dónde ver EN VIVO POR TV la primera fecha de la Europa League

Este miércoles 16 de septiembre, Benfica enfrentará a AC Milan por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Europa League. Cabe destacar, que este partido se disputará en territorio italiano.

Por parte de los lusos, se espera la presencia del colombiano Jhon Durán, quien ha sabido responder cuando entra al terreno de juego, en los pocos o muchos minutos que ha tenido.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO entre AC Milan vs. Benfica, por la Europa League?

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Este encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Europa Leasgue, de jugará a las 2:00 p.m. (hora colombiana), y tendrá transmisión de ESPN 2 y Diney+ Premium.



La Europa League dará inicio a la fecha 1, con Benfica como protagonista

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La Liga de Europa levanta el telón esta semana con el aliciente de ver en acción a antiguos reyes continentales como Juventus, Milan, Celtic, Benfica, Marsella y Estrella Roja.

La primera jornada de la Liga Europa, que tendrá un grupo único de 36 equipos como la Champions, se disputará entre miércoles y jueves.

La fase de liga se desarrollará entre septiembre y enero, con ocho jornadas en total, también a imagen y semejanza de la Champions.

Al finalizar, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos, mientras que los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar un play-off a doble partido para seguir avanzando.

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Los clasificados del 25º al 36º puesto quedarán eliminados.

Dos gigantes italianos algo venido a menos como Juventus y Milan figuran entre los favoritos, junto con el Bayer Leverkusen, también acostumbrado a escuchar el himno de la Champions.

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Benfica, Marsella, Real Sociedad, Celta, Lyon y Crystal Palace son escuadras de gran prestigio que también aspiran a levantar el trofeo, así como Anderlecht, Celtic y Benfica.

Precisamente el equipo lisboeta debutará en el estadio San Siro de Milán en uno de los duelos más destacados de la primera jornada entre dos clubes que suman 7 títulos de campeón de Europa y que ya se enfrentaron en dos ocasiones en finales de la máxima competición europea de clubes, ambas con triunfo italiano (1963 y 1990).

