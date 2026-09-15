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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / AC Milan vs. Benfica; hora y dónde ver EN VIVO POR TV la primera fecha de la Europa League

AC Milan vs. Benfica; hora y dónde ver EN VIVO POR TV la primera fecha de la Europa League

Con un 'partidazo' de gala, este miércoles portugueses e italianos se enfrentarán por la primera jornada de la Europa League. El juego se disputará en San Siro.

Por: AFP
Actualizado: 15 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Benfica debutará con AC Milan, por la Europa League.
Benfica debutará con AC Milan, por la Europa League.
Foto: X de Benfica.

Este miércoles 16 de septiembre, Benfica enfrentará a AC Milan por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Europa League. Cabe destacar, que este partido se disputará en territorio italiano.

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Por parte de los lusos, se espera la presencia del colombiano Jhon Durán, quien ha sabido responder cuando entra al terreno de juego, en los pocos o muchos minutos que ha tenido.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO entre AC Milan vs. Benfica, por la Europa League?

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Este encuentro, correspondiente a la primera fecha de la Europa Leasgue, de jugará a las 2:00 p.m. (hora colombiana), y tendrá transmisión de ESPN 2 y Diney+ Premium.

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La Europa League dará inicio a la fecha 1, con Benfica como protagonista

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La Liga de Europa levanta el telón esta semana con el aliciente de ver en acción a antiguos reyes continentales como Juventus, Milan, Celtic, Benfica, Marsella y Estrella Roja.

La primera jornada de la Liga Europa, que tendrá un grupo único de 36 equipos como la Champions, se disputará entre miércoles y jueves.

La fase de liga se desarrollará entre septiembre y enero, con ocho jornadas en total, también a imagen y semejanza de la Champions.

Al finalizar, los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos, mientras que los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición deberán disputar un play-off a doble partido para seguir avanzando.

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Los clasificados del 25º al 36º puesto quedarán eliminados.

Dos gigantes italianos algo venido a menos como Juventus y Milan figuran entre los favoritos, junto con el Bayer Leverkusen, también acostumbrado a escuchar el himno de la Champions.

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Benfica, Marsella, Real Sociedad, Celta, Lyon y Crystal Palace son escuadras de gran prestigio que también aspiran a levantar el trofeo, así como Anderlecht, Celtic y Benfica.

Precisamente el equipo lisboeta debutará en el estadio San Siro de Milán en uno de los duelos más destacados de la primera jornada entre dos clubes que suman 7 títulos de campeón de Europa y que ya se enfrentaron en dos ocasiones en finales de la máxima competición europea de clubes, ambas con triunfo italiano (1963 y 1990).

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