Álvaro Montero no 'cabe de la dicha', tras avanzar a las semifinales de Sudamericana: "feliz de eso"

Este martes, Boca Juniors visitó a Sao Paulo en el estadio Morumbí, por el duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, en la Copa Sudamericana. Y como ha venido siendo costumbre en el conjunto ‘xeneize’; Álvaro Montero fue figura.

Y es que, el guardameta tuvo una que otra intervención en la que tuvo importante intervención, evitando el gol del equipo brasileño, que buscó por todos los medios el empate parcial en el marcador global de la serie.

“Ojalá no tuviéramos que trabajar, sería más fácil (risas)... pero bueno, feliz de haber avanzado, el grupo creo que trabajó todo el partido muy bien, competimos de buena manera. Hay que acostumbrarnos a vivir estas instancias”, indicó de entrada Montero para ‘DSports’, luego de haber clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana.

"HAY QUE ACOSTUMBRARNOS A VIVIR ESTAS INSTANCIAS"



Álvaro Montero habló luego del empate de Boca contra São Paulo en el Morumbí y la clasificación a las semifinales de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/HetzY7lyPm — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

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Y es que, luego del empate 1-1 en Brasil, Boca Juniors selló su paso a la siguiente ronda, teniendo en cuenta la victoria obtenida en La Bombonera por el duelo de ida; cabe recordar que ese encuentro culminó 1-0 a favor del ‘azul y oro’.



Sumado a eso, Álvaro Montero habló del polémico gol anulado a Luciano, que ha dado bastante de qué hablar en las redes sociales, teniendo en cuenta que este tanto hubiese cambiado la historia en el estadio Morumbí.

“Sí, dos jugadores de ellos (Sao Paulo) estaban solos, era difícil que no estuvieran, pero tengo entendido que fue muy fina. Más allá de eso, tenemos que estar más atentos, con desatenciones que te pueden costar un partido, tenemos que mejorar, pero en general bien por el sacrificio del equipo”, agregó el colombiano, quien salió como uno de los mejores calificados del partido, siendo clave en la clasificación de Boca Juniors.

🌎🇧🇷 FUERA DE LUGAR MILIMÉTRICO DE LUCIANO



QUE GOL LE ANULAN A SAO PAULO ANTE BOCA JUNIORS 👀pic.twitter.com/ybWIg3odvc — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 16, 2026

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¿Contra quién jugará Boca Juniors en las ‘semis’ de Sudamericana?

Luego de dejar en el camino a Sao Paulo, Boca Juniors ahora se citará con Vasco da Gama para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Cabe destacar que el cuadro brasileño viene de dejar en el camino al difícil Independiente Santa Fe, de Colombia.

La segunda semifinal la disputarán los ganadores de las llaves entre Santos y Atlético Mineiro y entre Montevideo City Torque y Cienciano de Cusco, que se deciden miércoles y jueves, respectivamente.

Las 'semis' del torneo se disputarán en octubre y la final se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El campeón clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.