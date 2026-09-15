Con Álvaro Montero como figura, Boca Juniors eliminó a Sao Paulo y es semifinalista de Sudamericana

Boca Juniors empató 1-1 este martes de visitante con el Sao Paulo y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, en las que se cruzará con otro equipo brasileño, el Vasco da Gama.

Un gol del lateral derecho uruguayo Leandro Lozano en el minuto 60 dio ventaja al equipo xeneize en el estadio Morumbí y el portugués Domingos Duarte igualó en el 89'.

El empate fue suficiente para el equipo argentino, que selló su pase gracias a la victoria 1-0 obtenida la semana pasada en La Bombonera.

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Seis veces ganador de la Copa Libertadores y doble campeón de la Copa Sudamericana, Boca jugará por el pase a la final contra el Vasco da Gama, que derrotó 2-0 al Independiente Santa Fe en Rio de Janeiro para certificar su boleto tras empatar 0-0 la semana anterior en Bogotá.



La otra semifinal enfrentará a los ganadores de los cruces Santos-Atlético Mineiro y Montevideo City Torque-Cienciano, que se deciden el miércoles y el jueves, respectivamente.

- Nervios y un cabezazo al palo -

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El primer tiempo fue muy espeso.

El mediocampo de Boca Juniors, liderado por Leandro Paredes, estaba impreciso, pero Sao Paulo tampoco era capaz de apoderarse del partido.

No hubo grandes ocasiones de gol hasta el minuto 38, cuando los anfitriones finalmente rompieron la monotonía con un testarazo al travesaño del joven delantero Gustavo Santana.

El remate del atacante de 21 años fue rozado por el arquero auriazul, el colombiano Álvaro Montero, antes de estrellarse en el poste.

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- Error fatal -

Con la entrada de Djhordney, otra de sus jóvenes promesas, de 19 años, Sao Paulo mejoraba en la segunda mitad.

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Un fallo en la salida echó todo por tierra: una veloz jugada acabó con el balón en los pies de Lozano con espacio para correr y los centrales locales mal parados. El lateral charrúa definió como si fuese un 9.

𝐒𝐄 𝐆𝐔𝐈 𝐌𝐎𝐒 😉 pic.twitter.com/wcx4s3xE9c — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 16, 2026

Hubo un rayito de esperanza para el equipo brasileño poco después, apagado de inmediato por un milimétrico fuera de juego.

Ryan Francisco, otro chico de 19, celebraba el empate parcial tras un pase de Luciano, pero la jugada fue anulada en una decisión revalidada por el VAR.

Sí llegó el empate al borde del final, por intermedio de Domingos Duarte, de cabeza, en una falta cobrada por Artur.

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Si bien puso suspenso al cierre, Boca resistió.

El partido acabó entre empujones, sin que la situación pasara a mayores.