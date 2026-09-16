Luis Díaz y su nominación al Balón de Oro: "significa mucho para mí, es un gran logro"

El Balón de Oro es un galardón al que apelan los mejores jugadores del mundo, y Luis Díaz, tiene la fortuna de estar entre los 30 nominados. El colombiano tuvo un excelso rendimiento con Bayern Múnich la temporada pasada, no sólo a nivel de goles y asistencias, sino que ese buen fútbol sobre la cancha de juego lo consolidó con títulos.

Por supuesto que el de Barrancas se mostró más que emocionado y orgulloso por esta postulación, que comparte con tres de sus 'socios' en el Bayern Múnich: Harry Kane, Michael Olise y Dayop Upamecano. Díaz Marulanda habló de lo que significa esta candidatura al Balón de Oro 2026.

"Significa mucho para mí, mucho. Siempre lo tendré en mente. No todo el mundo tiene la oportunidad de estar entre los 30 mejores jugadores del mundo. Eso es un gran logro", dijo el extremo colombiano en entrevista con el periodista Kerry Hau para 'Sky Sports'.

Luis Díaz en una de las prácticas con Bayern Múnich. Foto oficial del Bayern Múnich.

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Es la segunda vez que 'Lucho' es incluido en este distinguido listado, siendo la primera nominación en 2022 cuando jugaba en el Liverpool de Inglaterra.



"He tenido el honor de ser incluido dos veces, y esos fueron logros muy buenos para mí y para mi carrera. Intentaré avanzar un poco más en la lista cada vez. Todos estamos trabajando, como equipo, para mejorar y tener una mejor temporada, y luego, ganar lo máximo posible con este club", añadió la figura de la Selección Colombia.

Más allá de su candidatura al Balón de Oro 2026, el guajiro afirmó que Harry Kane tiene que ser el ganador porque, para él, el inglés tuvo una pasada temporada increíble.

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"He notado que varias personas han hablado al respecto, y todo el mundo tiene su propia opinión, ¿verdad? Y eso es respetable. En mi opinión, Harry tiene que ser el ganador. Porque es uno de los mejores futbolistas del mundo y ha estado demostrándolo durante mucho tiempo; la temporada que tuvo el año pasado fue increíble", sostuvo.