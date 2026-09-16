Luis Díaz; "siempre estará el deseo, el hambre por más, esa es mi mentalidad"

Luis Díaz va poco a poco en la actual temporada con Bayern Múnich. Al extremo guajiro no le faltan las ganas en el campo de juego, en dar lo mejor de sí en pro de su equipo; pero ha recibido algunas críticas en los medios internacionales por su falta de gol, por esas decisiones que toma a la hora de dar la puntada final de cara a la portería rival.

Precisamente, el mundialista con la Selección Colombia en Norteamérica 2026 fue consultado por su presente. A Díaz Marulanda le preguntaron por esa 'finura' que le ha faltado en los recientes compromisos del elenco que dirige Vincent Kompany. El de Barrancas aseguró que el gol llegará pronto porque se siempre la 'da toda'.

"Siempre he dicho que nunca me faltará el deseo. El hambre por más, esa siempre será mi mentalidad. Siempre quiero más, siempre quiero lograr más. Pase lo que pase, puede haber momentos en los que no juegue bien o no encuentre la portería… pero siempre pondré el esfuerzo y lo daré todo por el equipo, dando el 101% en el campo. Todo lo demás llegará con el tiempo, paso a paso", dijo en primera instancia 'Lucho' en una entrevista que concedió a 'Sky Sport'.

Luis Díaz en un partido de la Bundesliga con Bayern Múnich. Foto: Getty Imágenes

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A renglón seguido, el habilidoso de nuestro país no dudó en afirmar que está trabajando fuerte para dar en el campo de juego una mejor versión, y que se encuentra tranquilo porque sabe que la recompensa llegará.



"Estoy buscando la mejor versión de mí mismo, y la encontraré pronto. Creo que el gol llegará en el próximo partido. Así que también hay que mantenerse tranquilo mentalmente, para que no pese. Lo importante es seguir trabajando y mejorando. Sé que se trata solo de concretar las oportunidades. Solo falta el remate, y entonces todo estará bien", añadió el número '14' del Bayern Múnich.

Otras declaraciones de Luis Díaz:

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- La posibilidad del Bayern Múnich para el título de la Champions League

"Sí, por supuesto. Somos conscientes de que somos un club grande, tenemos un gran equipo y un gran cuerpo técnico. El objetivo sería ganar todos los títulos posibles, especialmente la Champions League. Tuvimos una gran campaña en la Champions League la temporada pasada. Y este año, vamos a intentarlo de nuevo".

- El presente de Nathaniel Brown:

"Espectacular. En los primeros partidos, pensé: '¡Vaya! Realmente me sorprendió'. Tiene un potencial enorme. Luego, de repente, también jugó en una posición en la que no lo había visto antes: como un 10. En realidad es un lateral. Esa versatilidad nos da una gran ventaja. Hemos sumado un gran jugador al equipo. Definitivamente nos ayudará a avanzar".