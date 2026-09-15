A Marino Hinestroza lo volvieron a 'rajar' en Brasil, pese a paso a las semifinales de Sudamericana

Este martes 15 de septiembre, Vasco da Gama recibió en casa a Independiente Santa Fe, por el duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, en la Copa Sudamericana. Y justamente, Marino Hinestroza volvió a ser noticia en Brasil por su actuación con el cuadro de Río de Janeiro.

Sorprendiendo a todos por su inclusión en el onceno titular de Vasco; el extremo ‘cafetero’ dio de qué hablar con su actuación en cancha, pero no especialmente para bien. Al contrario, en la prensa local le ‘tiraron duro’, al igual que la hinchada, que no lo calificó muy bien.

“Marino es un jugador con altibajos. Si bien mostró disposición en ataque para recuperar el balón al inicio del partido y provocar una tarjeta amarilla para Emanuel Olivera, tuvo dificultades para recuperarse defensivamente y vio cómo Santa Fe creaba las mejores ocasiones precisamente cuando doblaban la marca sobre Lucas Pitón. Necesita estar más concentrado en todas las fases del juego”, fueron las palabras que le dedicaron a Hinestroza en ‘Globo Esporte’; mismo portal deportivo que le dio un puntaje de cinco sobre diez.

Marino Hinestroza sueña con jugar en la Selección Colombia



"Yo siempre estoy trabajando fuerte" Hinestroza, delantero de Vasco da Gama.



▶️ No te pierdas #ESPNEquipoFColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qdWj4HPRrq — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 16, 2026

Publicidad

La afición del Vasco fue menos dura, otorgándole una puntuación de 6.1. Sin embargo, esto solo es reflejo del irregular momento futbolístico que vive el colombiano.



Carlos Andrés Gómez también sumó un par de minutos en cancha y, con base a eso, lo valoraron. De todas maneras, tampoco tuvo una importante calificación en territorio brasileño. Le criticaron su falta de trascendencia en campo rival.

“Entró al campo sin concentrarse. Participó en el ataque, pero falló en situaciones en las que normalmente no comete errores. Dado que el partido ya iba viento en popa para el Vasco, no cometió errores graves”, citaron en ‘Globo Esporte’, en donde le dieron un puntaje de 5.5 sobre 10.

Publicidad

Vasco da gama, a las semifinales de la Sudamericana

Un Vasco da Gama plagado de suplentes eliminó este martes al ganarle por 2-0 al Independiente Santa Fe colombiano tras el 0-0 de la ida en Bogotá, y sacó pasaje para las semifinales de la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño venció en el encuentro de vuelta con un gol de Bruno Duarte en el primer tiempo y otro de David en la segunda mitad.

Hugo Rodallega en duelo contra Vasco da Gama, por Sudamericana. Foto: AFP.

La derrota, además de eliminarlo, puso fin a una racha positiva de doce partidos invicto que llevaba el Santa Fe en todas las competiciones.

Publicidad

Los braisleños definirán su pase a la final contra Boca Juniors, que viene de vencer a Sao Paulo.