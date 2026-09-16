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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 16 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 16 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 16 de septiembre del 2026, con acción en el Mundial Femenino Sub-20, en la Liga BetPlay II-2026 y empieza la Europa League. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Atlético Nacional juega este miércoles en la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional juega este miércoles en la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Nacional.

Este miércoles, el calendario futbolero presenta emocionantes compromisos. Comienzan los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 y la fase de liga de la Europa League.

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Además de que se definen los clubes semifinalistas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 16 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 16 de septiembre del 2026:

HoraCompeticiónPartidoCanales de transmisión
8:00 a.mFIFA Mundial Femenino Sub-20Argentina vs. Corea del SurDGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
8:00 a.m.FIFA Mundial Femenino Sub-20Brasil vs. Estados UnidosDGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
8:00 a.m.Juegos SuramericanosColombia vs. PerúSeñal Colombia
11:45 a.m.UEFA Europa LeagueAC Omonia vs. CeltaDisney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m.UEFA Europa LeagueFC Ararat-Armenia vs. Sparta PrahaDisney+ Premium, ESPN 3
12:00 p.m.La Liga EA SportsDeportivo vs. Sevilla FCDisney+ Premium, ESPN 4
12:00 p.m.La Liga EA SportsAtlético Madrid vs. OsasunaDisney+ Premium, ESPN
1:45 p.m.EFL Carabao CupEverton vs. WolverhamptonDisney+ Premium
2:00 p.m.UEFA Europa LeagueSunderland vs. AZ AlkmaarDisney+ Premium, ESPN 7
2:00 p.m.UEFA Europa LeagueHapoel Beer Sheva vs. GNK Dinamo ZagrebDisney+ Premium
2:00 p.m.EFL Carabao CupCoventry City vs. Aston VillaDisney+ Premium
2:00 p.m.UEFA Europa LeagueSturm Graz vs. RennesDisney+ Premium
2:00 p.m.UEFA Europa LeagueAC Milan vs. BenficaDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.UEFA Europa LeagueBayer Leverkusen vs. NK CeljeDisney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m.UEFA Europa LeagueOlympiacos vs. Jagiellonia BialystokDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m.EFL Carabao CupManchester United vs. BrightonDisney+ Premium
2:00 p.m.UEFA Europa LeagueAnderlecht vs. Olympique de LyonnaisDisney+ Premium, ESPN 3
2:30 p.m.La Liga EA SportsLevante vs. Athletic ClubDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
2:30 p.m.La Liga EA SportsFC Barcelona vs. Racing SantanderDisney+ Premium
5:00 p.m.Copa LibertadoresLDU Quito vs. PalmeirasDisney+ Premium, ESPN
5:00 p.m.Copa SudamericanaAtlético Mineiro vs. SantosDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
5:00 p.m.Copa ArgentinaIndependiente Rivadavia vs. Atlético TucumánTyC Sports Internacional
6:00 p.m.Liga FemeninaAtlético Nacional Femenino vs. Deportivo Cali FemeninoSeñal Colombia
6:15 p.m.Liga BetplayOnce Caldas vs. Deportes TolimaWin
7:30 p.m.CONCACAF Central American CupCartaginés vs. SaprissaDisney+ Premium
7:30 p.m.Copa LibertadoresCorinthians vs. Estudiantes de la PlataDisney+ Premium, ESPN
8:20 p.m.Liga BetplayInter Bogotá vs. Atlético NacionalWin
10:15 p.m.CONCACAF Central American Cup
Alianza FC vs. Motagua
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