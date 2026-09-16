Partidos EN VIVO HOY 16 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero presenta emocionantes compromisos. Comienzan los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 y la fase de liga de la Europa League.
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Además de que se definen los clubes semifinalistas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 16 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 16 de septiembre del 2026:
|Hora
|Competición
|Partido
|Canales de transmisión
|8:00 a.m
|FIFA Mundial Femenino Sub-20
|Argentina vs. Corea del Sur
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|8:00 a.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-20
|Brasil vs. Estados Unidos
|DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|8:00 a.m.
|Juegos Suramericanos
|Colombia vs. Perú
|Señal Colombia
|11:45 a.m.
|UEFA Europa League
|AC Omonia vs. Celta
|Disney+ Premium, ESPN 2
|11:45 a.m.
|UEFA Europa League
|FC Ararat-Armenia vs. Sparta Praha
|Disney+ Premium, ESPN 3
|12:00 p.m.
|La Liga EA Sports
|Deportivo vs. Sevilla FC
|Disney+ Premium, ESPN 4
|12:00 p.m.
|La Liga EA Sports
|Atlético Madrid vs. Osasuna
|Disney+ Premium, ESPN
|1:45 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Everton vs. Wolverhampton
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|UEFA Europa League
|Sunderland vs. AZ Alkmaar
|Disney+ Premium, ESPN 7
|2:00 p.m.
|UEFA Europa League
|Hapoel Beer Sheva vs. GNK Dinamo Zagreb
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Coventry City vs. Aston Villa
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|UEFA Europa League
|Sturm Graz vs. Rennes
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|UEFA Europa League
|AC Milan vs. Benfica
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|UEFA Europa League
|Bayer Leverkusen vs. NK Celje
|Disney+ Premium, ESPN 4
|2:00 p.m.
|UEFA Europa League
|Olympiacos vs. Jagiellonia Bialystok
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p.m.
|EFL Carabao Cup
|Manchester United vs. Brighton
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|UEFA Europa League
|Anderlecht vs. Olympique de Lyonnais
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:30 p.m.
|La Liga EA Sports
|Levante vs. Athletic Club
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|2:30 p.m.
|La Liga EA Sports
|FC Barcelona vs. Racing Santander
|Disney+ Premium
|5:00 p.m.
|Copa Libertadores
|LDU Quito vs. Palmeiras
|Disney+ Premium, ESPN
|5:00 p.m.
|Copa Sudamericana
|Atlético Mineiro vs. Santos
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|5:00 p.m.
|Copa Argentina
|Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
|TyC Sports Internacional
|6:00 p.m.
|Liga Femenina
|Atlético Nacional Femenino vs. Deportivo Cali Femenino
|Señal Colombia
|6:15 p.m.
|Liga Betplay
|Once Caldas vs. Deportes Tolima
|Win
|7:30 p.m.
|CONCACAF Central American Cup
|Cartaginés vs. Saprissa
|Disney+ Premium
|7:30 p.m.
|Copa Libertadores
|Corinthians vs. Estudiantes de la Plata
|Disney+ Premium, ESPN
|8:20 p.m.
|Liga Betplay
|Inter Bogotá vs. Atlético Nacional
|Win
|10:15 p.m.
|CONCACAF Central American Cup
|Alianza FC vs. Motagua
|Disney+ Premium