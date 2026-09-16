Partidos EN VIVO HOY 16 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero presenta emocionantes compromisos. Comienzan los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 y la fase de liga de la Europa League.

Además de que se definen los clubes semifinalistas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 16 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 16 de septiembre del 2026:



Hora Competición Partido Canales de transmisión