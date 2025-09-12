Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Pellegrini define el papel de Nelson Deossa y se ilusiona con su aporte en Betis

Pellegrini define el papel de Nelson Deossa y se ilusiona con su aporte en Betis

El jugador colombiano ya debutó con el Real Betis en LaLiga y empieza a ganarse la confianza del 'Ingeniero', que espera sacarle el máximo provecho al exjugador de Atlético Nacional.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:54 p. m.
Comparta en:
Nelson Deossa, en su debut con el Betis
Nelson Deossa, en su debut con el Betis
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad