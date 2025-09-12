Pellegrini define el papel de Nelson Deossa y se ilusiona con su aporte en Betis

Nelson Deossa fue una de las grandes sorpresas del reciente mercado de fichajes en Europa. El volante colombiano, nacido en Marmato (Caldas), dejó el Monterrey de México para convertirse en nuevo jugador del Real Betis, en una operación cercana a los 13 millones de euros. Su llegada despertó expectativas tanto en España como en Colombia, donde se sigue de cerca su evolución.

El futbolista de 25 años, con pasado en clubes como Atlético Huila, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, ya tuvo sus primeros minutos oficiales con la camiseta verdiblanca. Su debut se dio en la tercera jornada de LaLiga, en la derrota 1-2 del Betis frente al Athletic Club de Bilbao en el estadio Benito Villamarín. Deossa ingresó en el segundo tiempo y disputó 18 minutos, en los que mostró destellos de su capacidad técnica y dinámica.

La apuesta del club sevillano por el mediocampista cafetero responde no solo a su presente, sino también a su proyección. Deossa se caracteriza por ser un jugador polivalente, capaz de cumplir diferentes roles en la mitad de la cancha, una virtud que puede resultar decisiva en un equipo que afrontará múltiples competiciones esta temporada, entre ellas LaLiga, la Copa del Rey y la Europa League.



¿Qué dijo Manuel Pellegrini sobre Deossa?

Nelson Deossa en su presentación con el Betis. AFP

El entrenador chileno del Real Betis, Manuel Pellegrini, no ocultó su satisfacción por la incorporación del colombiano. En rueda de prensa, destacó la versatilidad que le ofrece al plantel y el rol que podría asumir dentro del esquema verdiblanco.

“Ya está entrenando con normalidad, es un jugador de mucha ida y vuelta, ya sea por banda o por dentro. Se puede acomodar también detrás del punta, pero creo que se acomoda más en la posición en la que tenga más espacio”, señaló el técnico, conocido como el ‘Ingeniero’.

Deossa cuenta con la confianza del cuerpo técnico y se espera que vaya ganando protagonismo progresivamente, a medida que se adapte al ritmo de la liga española y a la exigencia táctica del fútbol europeo.



¿Cuándo vuelve a jugar Real Betis?

El próximo reto para el equipo andaluz será por la cuarta jornada de LaLiga. Real Betis visitará al Levante este domingo 14 de septiembre, en el estadio Ciutat de València. El partido está programado para las 9:15 a. m. (hora colombiana) y será transmitido por 'DGO', 'DSports' y 'Amazon Prime'.