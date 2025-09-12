"La presencia de Dayro Moreno en la Selección Colombia ayudó a que los delanteros anotaran"

La Selección Colombia cerró de la mejor manera las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026, con victorias sobre Bolivia y Venezuela, que dejaron a la ‘tricolor’ en el tercer lugar de la clasificación.

Una de las grandes novedades en la convocatoria de Néstor Lorenzo fue el delantero Dayro Moreno, quien, con casi 40 años, regresó al combinado nacional después de nueve años de ausencia.

“La presencia de Dayro sirvió porque los delanteros empezaron a hacer goles”

Dayro Moreno, delantero de la Selección Colombia. AFP

Uno de los promotores de la convocatoria de Dayro Moreno fue su entrenador en Once Caldas, Hernán Darío Herrera. El ‘Arriero’ habló en diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre cómo vivió la participación del tolimense con la Selección Colombia.

Al regreso a los entrenamientos, Moreno tuvo un gesto especial con Herrera: le llevó la camiseta de la Selección Colombia como muestra de gratitud.

🎁⚽ ¡DETALLE DE GOLEADOR!



Dayro Moreno regresó a los entrenamientos con Once Caldas tras su paso por la Selección Colombia y sorprendió a su técnico, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, con un regalazo especial. pic.twitter.com/cLw1CHT0lB — Gol Caracol (@GolCaracol) September 12, 2025

“Nosotros estábamos concentrados, haciéndole mucha fuerza para que él jugara. Desafortunadamente, juega el primero muy poquito tiempo y en el segundo, la sorpresa fue que el que jugó de titular metió cuatro goles y se nos dañó la ilusión. Pero yo creo que eso sirvió mucho porque los delanteros empezaron a hacer goles con la presencia de Dayro”, dijo inicialmente el entrenador.

Y añadió: “Dayro es querido por toda la gente (…) cuando va a todas las canchas se ve la imagen de él al público y lo demostró en la Selección Colombia. Yo creo que todo el mundo estaba haciendo fuerza para que jugara, que hiciera gol, y es un carisma, y yo creo que eso le dio mucha energía y mucho positivismo a la Selección Colombia, igual a la que nos da a nosotros aquí en Once Caldas (…) gracias a Dios se le da ahora, y espero que no sea la última porque él tiene todavía para dar más en la Selección Colombia”.

Por otro lado, el ‘Arriero’ remarcó que Moreno tiene con qué pelear un puesto para la Copa del Mundo 2026.

“Para mí Dayro es como una cábala. Los extranjeros son cabaleros y lo que dio fue alegría al público, a los periodistas, a todo el mundo… fue una alegría enorme que le dio a la Selección Colombia”.

Finalmente, sobre la influencia del delantero en el grupo, Herrera aseguró: “Demostró cosas muy buenas, se metió rápido a un grupo, y para uno como entrenador es bueno tener gente así. Dayro va a seguir haciendo goles acá y, ayer, llegó y empezó a entrenar porque mañana tenemos un partido importante para nosotros”.

Por último, aseguró qué: "Dayro se lo merecía por los goles que hacía, y todo se ganó cuando fuimos a Argentina a jugar con Huracán por Copa Sudamericana".