Álvaro Montero, sincero pese a ser figura con Boca; "a veces las situaciones salen y a veces no"

Álvaro Montero brilló bajo los tres palos con Boca Juniors y lo hizo frente a su exequipo: Vélez Sarsfield. El arquero guajiro le dio la clasificación al 'xeneize' en la Copa de Argentina, torneo que se prepara para los cuartos de final, al atajar dos cobros en la definición por penaltis que concluyó 4-3 para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario.

El internacional con la Selección Colombia recibió múltiples elogios en la prensa del sur del continente por su actuación con el 'azul y oro', y es que Montero Perales ha ido evidenciado con el transcurrir de los partidos de qué está hecho, de sus condiciones. Ha ido de menos a más en el arco; su trabajo ha venido siendo recompensado.

"Nosotros tenemos que actuar cuando se presentan las situaciones. A veces salen y a veces, no. Pero en nuestro trabajo hay que seguir preparándose y mejorando para estar listo", esas fueron las palabras de Montero concluido el juego contra el 'fortín' y que replican en el diario 'Olé'.

Álvaro Montero fue figura con Boca Juniors en la Copa de Argentina. Foto oficial de Boca Juniors

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El exarquero de Millonarios se puso el 'traje de salvador' no sólo frente a Vélez, al atajarle los cobros desde el punto blanco a a Elías Gómez y Thiago Silvero en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sino que a su vez figuró en la definición de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana contra O'Higgins, cuando también le atajó el quinto penal a Pávez.



"Jugamos un muy buen partido ante un muy buen rival. El partido estuvo parejo en todo momento y nosotros creamos muy buenas situaciones también", terminó por indicar el número '1' de Boca Juniors.

De esta manera, Boca Juniors sumó dos triunfos clave en una semana: el viernes pasado en el último minuto como local frente a Lanús por la Liga, y este miércoles sobre Vélez por la Copa Argentina, instancia de cuartos de final en la que se medirá a Racing de Avellaneda.

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Los otros cruces de cuartos de final los disputarán Deportivo Riestra frente a Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza contra Atlético Tucumán y Platense frente a Estudiantes de La Plata.

El ganador de esta Copa Argentina se clasificará a la Copa Libertadores 2027 y además sacará pasaporte para definir la Supercopa Argentina contra el vencedor del Trofeo de Campeones.