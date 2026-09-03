Partidos EN VIVO HOY 3 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero trae buenos compromisos en el 'viejo continente', que trae actividad en la Copa de Italia, la Ligue 1 de Francia y la Liga de España. Además, en Colombia comienza la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026 con los partidos América de Cali vs. Alianza FC y Pereira frente a Independiente Medellín.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 3 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos HOY, jueves 3 de septiembre del 2026:

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