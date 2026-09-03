Partidos EN VIVO HOY 3 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero trae buenos compromisos en el 'viejo continente', que trae actividad en la Copa de Italia, la Ligue 1 de Francia y la Liga de España. Además, en Colombia comienza la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026 con los partidos América de Cali vs. Alianza FC y Pereira frente a Independiente Medellín.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 3 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos HOY, jueves 3 de septiembre del 2026:
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|Horario
|Equipos
|Competición
|Canales de transmisión
|11:00 a.m.
|Palermo SSD vs. Mantova 1911
|Coppa Italia
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|1:45 p.m.
|Toulouse vs. Lille
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Cagliari vs. Hellas Verona
|Coppa Italia
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, DSports
|2:00 p.m.
|Real Sociedad vs. Celta
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|3:00 p.m.
|Internacional FC Palmira Femenino vs. Millonarios Femenino
|Liga Femenina BetPlay
|Señal Colombia
|4:00 p.m.
|América de Cali vs. Alianza
|Liga BetPlay
|Win
|5:30 p.m.
|Internacional FC Palmira vs. Real Soacha Cundinamarca
|Torneo BetPlay
|Win
|8:00 p.m.
|Deportivo Pereira vs. Medellín
|Liga BetPlay
|Win