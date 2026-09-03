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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El toque secreto de Jorge Carrascal en su renacer en Flamengo; se filtró la estrategia

El toque secreto de Jorge Carrascal en su renacer en Flamengo; se filtró la estrategia

Jorge Carrascal vive un gran presente anotador con Flamengo y desde el 'mengao' revelaron los motivos de su buena actualidad. El cartagenero dijo 'presente' en el triunfo sobre Mirassol.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo.
Jorge Carrascal, volante colombiano que milita en Flamengo.
Foto: AFP

Jorge Carrascal ha tenido un renacimiento en Flamengo. El cartagenero no para de brillar con el 'mengao': goles, buenas jugadas, actuaciones y más sobre el terreno de juego. Además de que ha mostrado versatilidad en cada posición que lo requiere su entrenador, Leonardo Jardim.

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Precisamente, el estratega del cuadro de Río de Janeiro habló de ese polifacetismo del exRiver Plate y Dinamo de Moscú, de su calidad técnica. Filtró la estrategia para que Carrascal Guardo mantenga esa regularidad anotadora y de pasegol en el equipo. Y es que el mediocampista de nuestro país volvió a inflar las redes con Flamengo, que el miércoles anterior derrotó 2-0 a Mirassol en el Brasileiaro.

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"Carrascal es un jugador con características diferentes a las de los demás. Es un jugador que me gusta mucho porque tiene una buena relación con el balón, buena capacidad de presión y puede acelerar el juego tanto por dentro como por fuera", dijo en primera instancia Jardim sobre el oriundo de Cartagena de Indias en su intervención con la prensa post-partido y que replican en la web de 'Globo Esporte'.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, en un partido del Brasileirao
Getty Images

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A renglón seguido, el DT del Flamengo exaltó esa versatilidad del volante, de 28 años, y del mensaje que le transmite a él y a todo el plantel. Está muy contento con su rendimiento.

"También he intentado quitarle ese estigma que lo rodea respecto al once inicial. A veces la gente dice: 'Este es el once inicial, Carrascal tiene que quedarse fuera'. No. Ya se lo he dicho: si está en buena forma, siempre estará cerca de estar en ese once inicial, pero tiene que hacer lo que el equipo necesite, tanto en defensa como en ataque. Ese es mi mensaje para todos los jugadores. Él lo cree. Es un jugador que puede jugar en las tres posiciones de ataque, como centrocampista o en las bandas. Prefiere jugar un poco más por la izquierda, pero es por la derecha donde ha conseguido traducir eso en goles y asistencias. Estoy satisfecho con él", terminó por añadir el timonel del Flamengo.

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¿Qué dijeron en la prensa brasileña del desempeño de Jorge Carrascal en Flamengo vs. Mirassol?

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"El mejor jugador del partido. Marcó un golazo en el minuto 13 de la primera parte y dio la asistencia para el gol de Paquetá. Tomó algunas decisiones equivocadas, pero le dio más dinamismo al ataque del equipo", reseñaron en el apartado de calificaciones en 'Globo Esporte', diario que le concedió un 8.5 de calificación.

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