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Gol Caracol  / Noticia de última hora sobre Carlos Queiroz y su futuro en selecciones nacionales; "un privilegio"

Noticia de última hora sobre Carlos Queiroz y su futuro en selecciones nacionales; "un privilegio"

Carlos Queiroz sigue en los banquillos y después de su participación en el Mundial 2026 como entrenador de Ghana, ahora se presentó la firma de un nuevo contrato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Carlos Queiroz, DT de la Selección de Ghana.
Carlos Queiroz, DT de la Selección de Ghana.
Foto: AFP

Carlos Queiroz afirmó este jueves tras renovar su contrato como seleccionador de Ghana, que "servir a Ghana es más que entrenar a un equipo de fútbol". "Es un privilegio, una responsabilidad y una misión honrar a una de las más grandes selecciones de África y a su increíble y apasionada gente de fútbol".

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"Estoy orgulloso de lo que nuestros jugadores, personal y Federación lograron juntos bajo circunstancias difíciles en la Copa del Mundo 2026. Su coraje, disciplina y compromiso restauraron la creencia, la competitividad y el orgullo de una nación", subrayó Carlos Queiroz.

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"Ahora, un nuevo capítulo comienza. La Copa Africana de Naciones es mucho más que nuestro próximo destino. Nuestra ambición es clara: mejorar cada día, unir la nación, hacer a Ghana más fuerte y luchar por cada victoria con pasión, humildad y orgullo. Un equipo. Una nación. 35 millones de corazones, Un latido. La misión continúa", expresó el ex entrenador de clubes como el Real Madrid o Manchester United o selecciones como Irán, Colombia o Qatar.

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El portugués Carlos Queiroz, de 73 años, fue nombrado de nuevo como seleccionador de Ghana, apenas un mes después de haberse despedido de las Estrellas Negras tras liderar al combinado ghanés durante el Mundial de 2026, en el que fueron eliminados frente a la Selección Colombia, informó hace pocos minutos la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA, en inglés).

Hay que recordar que Queiroz tuvo un paso por el seleccionado colombiano, en el que estuvo entre 2019 y 2020, sin entregar los mejores resultados y siendo blanco de críticas de parte de un amplio sector de la prensa y los cuestionamientos de los aficionados, en un tramo de las Eliminatorias con rumbo al Mundial de Catar 2022.

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El adiestrador luso, de 73 años, tiene una extensa experiencia y una hoja de vida extensa en calidad de seleccionador. Así pasó por los banquillos de Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Egipto, Catar, Omán, Colombia y Ghana.

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Carlos Queiroz, DT de la Selección de Ghana.
Carlos Queiroz, DT de la Selección de Ghana.
Foto: AFP

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