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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero y Sebastián Villa, uno en la cima y el otro, un tris abajo; así les fue en Boca

Álvaro Montero y Sebastián Villa, uno en la cima y el otro, un tris abajo; así les fue en Boca

Boca Juniors logró el título de la tabla anual en Argentina, y luego de la consagración, en la prensa del sur del continente evaluaron a los protagonistas. Álvaro Montero y Sebastián Villa aprobaron.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Álvaro Montero y Sebastián Villa, jugadores colombianos que militan en Boca Juniors.
Álvaro Montero y Sebastián Villa, jugadores colombianos que militan en Boca Juniors.
Fotos oficiales de Boca Juniors

Álvaro Montero y Sebastián Villa sumaron un título con Boca Juniors, el de la tabla anual. Trofeo que lograron luego de imponerse 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, en la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura de Argentina.

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Recordemos, que para que el 'xeneize' lograra este campeonato, el certamen unificó los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura 2026. Con la victoria definitiva, Boca finalizó en la cima con 63 enteros (30 en el Apertura y 33 en el Clausura), superando por una unidad a su escolta, Rosario Central, que terminó con 62.

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Así las cosas, tras esta consagración del 'azul y oro', en la prensa del sur del continente hicieron un balance general de cómo les fue a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, y por supuesto, Montero ni Villa fueron excepción a esta regla.

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En el caso del arquero guajiro le fue muy bien en el promedio. Pese a las críticas que tuvo en sus primeros encuentros con el 'xeneize', el exMillonarios supo mostrar de qué está hecho bajo los tres palos.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones de la Tabla Anual con Boca Juniors
Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones de la Tabla Anual con Boca Juniors.
Foto: AFP

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"El arquero que fue a buscar Boca, de equipo grande. Apareció cuando el 'xeneize' más lo necesitó: sacó un mano a mano clave en el primer tiempo, cuando todo se caía. Fue clave", escribieron en el informe de 'TyC Sports', y en cuanto a su calificación le otorgaron un ocho.

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Por el lado de Villa Cano su situación fue diferente. Aunque pasó en la evaluación, su desempeño estuvo un poco más abajo con respecto al de Montero Perales.

"Arrancó encendido. Aunque la banda derecha no suele ser la que le sienta más a gusto, voló por ese sector y fue el principal arma de desequilibrio de Boca en el primer tiempo. Incluso, lanzó varios centros que pudieron haber terminado en gol. En el complemento bajó el nivel y Arruabarrena lo sacó", se leyó en la reseña del tabloide anteriormente citado. Su puntuación fue de 6.5.

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Lo que viene para Boca Juniors

En el horizonte inmediato del 'azul y oro' aparecen las semifinales de la Copa Argentina. Además, el equipo disputará el 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro, en Barranquilla y, posteriormente, tendrá la posibilidad de disputar los octavos de final del Torneo Clausura.

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