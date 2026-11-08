¡Histórico! Un equipo jugará por primera vez el Brasileirao en la temporada 2027

El Gremio Novorizontino logró el ascenso por primera vez a la Serie A de Brasil (Brasileirao) tras derrotar 2-1 en casa al Fortaleza, en partido de la 37ª y penúltima jornada de la segunda división.

Líder de la Serie B brasileña, el Novorizontino llegó a los 70 puntos, inalcanzables para el Vila Nova, tercer clasificado con 63 unidades.

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Fundado en 2010, el club es de la ciudad de Nova Horizonte, de apenas 40.000 habitantes y situada en el interior del estado de Sao Paulo, a unos 400 kilómetros de la capital regional.

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El ascenso certifica una espectacular trayectoria en los últimos años del 'Tigre del Valle', que subió en 2020 de la Serie D a la C y repitió ascenso en 2021 a la categoría de plata.



En las tres últimas temporadas, en la Serie B, el Novorizontino dejó escapar en el tramo final un ascenso que tenía al alcance de la mano.

El conjunto aurinegro disputa sus partidos en el estadio Jorge Ismael de Biasi, con capacidad para 12.300 personas y es entrenado por Enderson Moreira, con pasado en varios de los grandes clubes del país.

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Con su ascenso, falta definir el otro equipo que subirá directamente a la Serie A brasileña, billete que se disputan el Juventude, el Vila Nova y el Criciúma.

Las otras dos plazas se decidirán en un play-off entre el tercero y el sexto clasificado.