Camilo Vargas, brillante antes de juegos con Selección Colombia; gran atajada contra Pachuca

El Pachuca avivó sus ilusiones de llegar a la fase final al golear de visita 4-1 al Atlas en el estadio Jalisco.

Los Tuzos del entrenador mexicano Benjamín Mora subieron al séptimo lugar con 22 puntos y se metieron a zona de clasificación.

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Dirigidos por el argentino Hernán Crespo, los Zorros del Atlas se quedaron con 27 unidades y bajaron a la quinta posición, pero ya están clasificados a cuartos de final.

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El Pachuca se puso en ventaja 1-0 cuando el defensa argentino Manuel Capasso (5') desvió hacia su puerta un centro del neerlandés Oussama Idrissi.



Idrissi (12') hizo el 2-0 tras una combinación en el área con el venezolano Salomón Rondón.

Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en un patido de la Liga MX Getty Images

Capasso (51') acercó 2-1 al Atlas con un remate frontal en el área.

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Rondón (75'), de penal, marcó el 3-1 y se afirmó como líder de goleo con 16 anotaciones.

El brasileño Eduardo Bauermann (90'+2) sentenció el 4-1 con un remate al filo del área chica.

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Vea la atajada de Camilo Vargas en Atlas 1-4 Pachuca por la Liga MX