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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas, brillante antes de juegos con Selección Colombia; gran atajada contra Pachuca

Camilo Vargas, brillante antes de juegos con Selección Colombia; gran atajada contra Pachuca

A pesar de que Atlas perdió 1-4 contra Pachuca, en México hablan y resaltan una acción del guardameta colombiano, Camilo Vargas, quien evitó que la goleada fuera peor.

Por: AFP
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en el partido contra Pachuca de la Liga MX
Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en el partido contra Pachuca de la Liga MX
AFP

El Pachuca avivó sus ilusiones de llegar a la fase final al golear de visita 4-1 al Atlas en el estadio Jalisco.

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Los Tuzos del entrenador mexicano Benjamín Mora subieron al séptimo lugar con 22 puntos y se metieron a zona de clasificación.

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Dirigidos por el argentino Hernán Crespo, los Zorros del Atlas se quedaron con 27 unidades y bajaron a la quinta posición, pero ya están clasificados a cuartos de final.

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El Pachuca se puso en ventaja 1-0 cuando el defensa argentino Manuel Capasso (5') desvió hacia su puerta un centro del neerlandés Oussama Idrissi.

Idrissi (12') hizo el 2-0 tras una combinación en el área con el venezolano Salomón Rondón.

Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en un patido de la Liga MX
Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en un patido de la Liga MX
Getty Images

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Capasso (51') acercó 2-1 al Atlas con un remate frontal en el área.

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Rondón (75'), de penal, marcó el 3-1 y se afirmó como líder de goleo con 16 anotaciones.

El brasileño Eduardo Bauermann (90'+2) sentenció el 4-1 con un remate al filo del área chica.

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Vea la atajada de Camilo Vargas en Atlas 1-4 Pachuca por la Liga MX

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