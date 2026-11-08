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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Critican a jugador de Atlas por manotearle a Camilo Vargas; expulsado y salió bravo

Critican a jugador de Atlas por manotearle a Camilo Vargas; expulsado y salió bravo

La bochornosa situación entre compañeros de Atlas, donde Camilo Vargas fue uno de ellos, se presentó en el partido contra Pachuca, por la fecha 16 de la Liga MX.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en un patido de la Liga MX
Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en un patido de la Liga MX
Getty Images

El venezolano Salomón Rondón anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo del Pachuca por 1-4 ante Atlas para colocar a su equipo en el séptimo lugar dentro de zona de clasificación en la decimosexta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

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Rondón, quien convirtió de penalti, marcó su gol número 16 del torneo que lo mantiene como máximo anotador de la competencia.

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Además de Rondón, por Pachuca anotaron el argentino Manuel Capasso, en propia meta; el neerlandés Oussama Idrissi y el brasileño Eduardo Dos Santos. Por el Atlas descontó Manuel Capasso.

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Con el resultado, Pachuca suma 22 puntos en el séptimo escalón, dentro de los ocho que avanzan a la liguilla, con sólo una jornada por jugar. Atlas se quedó en 27 unidades en la cuarta posición.

Pero más allá del resultado y lo que pasó con un equipo y otro, hubo una escena que se llevó las miradas de todos, especialmente de los aficionados de Atlas.

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Cuando transcurría el minuto 82, el VAR llamó al árbitro para que revisara una acción y, luego de hacerlo, no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Adonis Frías.

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Al conocerse la decisión, Camilo Vargas, como capitán del equipo 'rojinegro', intentó hablar con el juez, pero se encontró con una reacción llamativa y que no pasó desapercibida.

Adonis Frías le manoteó al guardameta colombiano y, posteriormente, tuvo un 'picante' cruce con algunos aficionados de Atlas. Razón por la que las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales.

Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en el partido contra Pachuca de la Liga MX
Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en el partido contra Pachuca de la Liga MX
AFP

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La mayoría hizo énfasis en la manera como trató a su referente, capitán y líder, Camilo Vargas. Y es que el arquero ni siquiera reaccionó, sino que solo se hizo a un lado y continuó hablando con el árbitro.

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