Critican a jugador de Atlas por manotearle a Camilo Vargas; expulsado y salió bravo

El venezolano Salomón Rondón anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo del Pachuca por 1-4 ante Atlas para colocar a su equipo en el séptimo lugar dentro de zona de clasificación en la decimosexta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Rondón, quien convirtió de penalti, marcó su gol número 16 del torneo que lo mantiene como máximo anotador de la competencia.

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Además de Rondón, por Pachuca anotaron el argentino Manuel Capasso, en propia meta; el neerlandés Oussama Idrissi y el brasileño Eduardo Dos Santos. Por el Atlas descontó Manuel Capasso.

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Con el resultado, Pachuca suma 22 puntos en el séptimo escalón, dentro de los ocho que avanzan a la liguilla, con sólo una jornada por jugar. Atlas se quedó en 27 unidades en la cuarta posición.



Pero más allá del resultado y lo que pasó con un equipo y otro, hubo una escena que se llevó las miradas de todos, especialmente de los aficionados de Atlas.

Lo de Adonis Frías faltando el respeto a la aficion y a Camilo Vargas,son las consecuencias de la soberbia de un DT como @Crespo que llego a descomponer lo que si servia,que corrió arbitrariamente a Schlegel y Ferrareis solo por capricho e interese$ para traer a un jugador inepto… pic.twitter.com/KI45CAy0RE — Arquimedes J Perez 2 (@quimogrande) November 8, 2026

Cuando transcurría el minuto 82, el VAR llamó al árbitro para que revisara una acción y, luego de hacerlo, no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Adonis Frías.

La cantera educando al puto mesero de cagada, podemos aguantar que seas malo como patear a Dios pero que te metas con la afición y que no respetes al capitán Camilo Vargas sólo fue tu firma de renuncia.



Chinga tu madre cada que camines pendejo de mierda. pic.twitter.com/ThAW97oBw8 — Cronos ProdiBoy 🦊 (@CronosLQ) November 8, 2026

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Al conocerse la decisión, Camilo Vargas, como capitán del equipo 'rojinegro', intentó hablar con el juez, pero se encontró con una reacción llamativa y que no pasó desapercibida.

Ha sido uno de los peores fichajes durante el torneo…



Manoteas a la leyenda Camilo Vargas….



Y tienes el descaro de gritarle a la afición cuando te acaban de expulsar?…



Que pida disculpas y que le vaya bien



Una vergüenza pic.twitter.com/MibseYIsch — Rojinegros TV (@RojinegrosT) November 8, 2026

Adonis Frías le manoteó al guardameta colombiano y, posteriormente, tuvo un 'picante' cruce con algunos aficionados de Atlas. Razón por la que las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales.

Camilo Vargas, arquero colombiano de Atlas, en el partido contra Pachuca de la Liga MX AFP

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La mayoría hizo énfasis en la manera como trató a su referente, capitán y líder, Camilo Vargas. Y es que el arquero ni siquiera reaccionó, sino que solo se hizo a un lado y continuó hablando con el árbitro.