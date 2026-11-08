Lionel Messi agrandó su leyenda; impuso récord nunca antes visto en la historia de la MLS

El astro argentino, Lionel Messi, conquistó este sábado por segundo año consecutivo la Bota de Oro de la MLS al terminar la temporada regular con 26 goles, una marca que lo convierte en el primer futbolista en ganar el galardón en campañas consecutivas.

La Pulga, de 39 años, aseguró el premio tras el empate 3-3 de Inter Miami ante Charlotte FC este sábado, en la última jornada de la temporada regular.

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Su principal perseguidor, el croata Petar Musa de FC Dallas, no marcó en el triunfo 3-1 ante Colorado Rapids. Necesitaba anotar cinco goles para superarlo.

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Messi cierra así otra campaña memorable en la que también estableció un récord personal de partidos disputados en una temporada regular, con 31, y superó hace unas jornadas su propia marca de minutos jugados, con 2.420.



"Ganó todo lo que se le ocurrió y quiere seguir ganando", dijo el entrenador Cristian "Kily" González. "No le da lo mismo entrar a una cancha y empatar como nos empataron".

Los 31 partidos disputados en la temporada regular marcan un récord personal para Messi, quien había superado el récord de minutos disputados (2.420) hace unas jornadas.

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Bajo un lleno a capacidad en el Nu Stadium (Miami), Inter Miami apostó por mantener su estilo de posesión, tratando de limitar los errores en defensa ante un Charlotte que espero atentó por el contragolpe.

Lionel Messi, jugador argentino y capitán de Inter Miami, en un partido de la MLS AFP

Tres goles en la primera parecían sentenciar el juego: el jamaiquino Ian Fray abrió la cuenta al minuto 14, el uruguayo Luis Suárez aumentó al 33' y Rodrigo De Paul, con un brillante remate desde fuera del área, puso el 3-0 para los locales al 42'.

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En una muestra de orgullo y sin posibilidades de escalar en la tabla de posiciones, Charlotte empató el partido con un doblete del israelí Liel Abada en los primeros diez minutos del complemento y un gol de Rodolfo Aloko al minuto 90.

"Pasó en un momento que nos obliga a despertar de verdad", agregó González sobre la frustración de dejar escapar el resultado.

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"El fútbol es de momentos en estados de ánimo y no hemos estado a la altura", dijo.

Lionel Messi, jugador argentino, en un partido de Inter Miami en la MLS AFP

Plagado de lesiones musculares con la salida del español Sergio Reguilón en el primer tiempo, el goleador Fray y el volante David Ayala, el entrenador optó ingresar al paraguayo Matías Galarza para mantener la posesión y asegurar el resultado.

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Messi disputó los 90 minutos y aunque no tuvo grandes oportunidades dentro del área enemiga se mostró participativo en la elaboración de juego.

Con el empate de la jornada 34, Miami cierra la temporada regular en el segundo lugar de la Conferencia Este con 60 puntos y garantiza ventaja de campo hasta la semifinal de conferencia siempre que enfrente a Nashville en la final.

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Las Garzas enfrentarán en la primera ronda de los playoffs a Columbus Crew que se impuso 4-3 frente a Chicago Fire y evitó el repechaje.