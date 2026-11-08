De protagonizar un escándalo en el Mundial 2026 a ser despedido por polémicas en su vida privada

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) destituyó al seleccionador nacional Hossam Hassan, alegando preocupación por la imagen y la estabilidad de la selección tras una serie de polémicas relacionadas con su vida privada.

La decisión se produjo tres días después de que el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Egipto prohibiera a Hassan aparecer en plataformas mediáticas por un caso relacionado con su vida privada y su exesposa.

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Los medios locales informaron de que los abogados que representan a Hassan habían presentado una denuncia contra su exesposa, Dina Mostafa, conocida públicamente como "Dan Adam", alegando falsificación de documentos oficiales y bigamia.

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En un comunicado emitido el sábado, la EFA señaló que había analizado los acontecimientos recientes y su "impacto negativo en la imagen positiva y la estabilidad" de la selección nacional antes de decidir poner fin a la relación con Hassan y su cuerpo técnico.



Ali Maher, actualmente al mando del club Ceramica Cleopatra, fue nombrado como su sucesor.

Hossam Hassan DT de Egipto AFP

Una fuente de la EFA dijo a la AFP que los problemas personales de Hassan habían generado una fuerte tensión en torno a la selección nacional.

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El futuro de Hassan ya había estado en el centro de los debates a raíz de una serie de disputas después de que Egipto alcanzara los octavos de final del Mundial de 2026, el mejor resultado del país en el torneo.

El exdelantero, que asumió el cargo en marzo de 2024, también llevó a Egipto a las semifinales de la Copa Africana de Naciones antes de finalizar en cuarto lugar.

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Maher asumirá el mando antes de los partidos de clasificación de Egipto para la Copa Africana de Naciones contra Malaui los días 13 y 17 de noviembre.