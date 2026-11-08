Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / De protagonizar un escándalo en el Mundial 2026 a ser despedido por polémicas en su vida privada

De protagonizar un escándalo en el Mundial 2026 a ser despedido por polémicas en su vida privada

El argumento que dieron para tomar la decisión, meses después del Mundial 2026, es el "impacto negativo en la imagen positiva y la estabilidad de la selección".

Por: AFP
Actualizado: 8 de nov, 2026
Comparta en:
Acción de juego en el Mundial 2026.
Acción de juego en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) destituyó al seleccionador nacional Hossam Hassan, alegando preocupación por la imagen y la estabilidad de la selección tras una serie de polémicas relacionadas con su vida privada.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La decisión se produjo tres días después de que el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Egipto prohibiera a Hassan aparecer en plataformas mediáticas por un caso relacionado con su vida privada y su exesposa.

Publicidad

Últimas noticias

Imagen de referencia del balón con el que se juega en el Brasileirao
Gol Caracol

¡Histórico! Un equipo jugará por primera vez el Brasileirao en la temporada 2027

Lionel Messi, capitán de Inter Miami, en el partido contra Charlotte, por la MLS
Gol Caracol

Lionel Messi agrandó su leyenda; impuso récord nunca antes visto en la historia de la MLS

Los medios locales informaron de que los abogados que representan a Hassan habían presentado una denuncia contra su exesposa, Dina Mostafa, conocida públicamente como "Dan Adam", alegando falsificación de documentos oficiales y bigamia.

Publicidad

En un comunicado emitido el sábado, la EFA señaló que había analizado los acontecimientos recientes y su "impacto negativo en la imagen positiva y la estabilidad" de la selección nacional antes de decidir poner fin a la relación con Hassan y su cuerpo técnico.

Ali Maher, actualmente al mando del club Ceramica Cleopatra, fue nombrado como su sucesor.

Hossam Hassan DT de Egipto
Hossam Hassan DT de Egipto
AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Una fuente de la EFA dijo a la AFP que los problemas personales de Hassan habían generado una fuerte tensión en torno a la selección nacional.

Publicidad

El futuro de Hassan ya había estado en el centro de los debates a raíz de una serie de disputas después de que Egipto alcanzara los octavos de final del Mundial de 2026, el mejor resultado del país en el torneo.

El exdelantero, que asumió el cargo en marzo de 2024, también llevó a Egipto a las semifinales de la Copa Africana de Naciones antes de finalizar en cuarto lugar.

Publicidad

Maher asumirá el mando antes de los partidos de clasificación de Egipto para la Copa Africana de Naciones contra Malaui los días 13 y 17 de noviembre.

Jugadores de Bolivia festejando victoria frente a Surinam, en repechaje rumbo al Mundial 2026.
Gol Caracol

Bolivia dio inicio al plan para clasificar al Mundial 2030; confirmó curiosa convocatoria

España, campeona en Estados Unidos, México y Canadá 2026, quiere revalidar su corona en el Mundial 2030
Gol Caracol

"España debe retirarse del Mundial 2030, si no es sede de la final; no nos pueden humillar"

David Ospina y James Rodríguez, de la Selección Colombia, que no puede perder en Venezuela.jpg
Selección Colombia

“David Ospina en el Mundial de Brasil 2014, estuvo al mismo nivel de James Rodríguez”

Relacionados

Selección Egipto

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad