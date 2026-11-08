Óscar Perea llega 'volando' a la Selección Colombia; asistencia de gol contra Pumas

Robert Morales convirtió un gol este sábado para darle a los Pumas UNAM un empate 2-2 con el América, que no benefició a ambos equipos en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la decimosexta y penúltima jornada, el mundialista César Huerta y 'el Pantera' Morales anotaron por los universitarios, en tanto Alejandro Zendejas y Henry Martín lo hicieron por el América.

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El partido comenzó con gran intensidad; ambos salieron en busca de goles y pronto movieron la pizarra.

BEAUTIFUL ASSIST from Óscar Perea for Club América against Pumas away to give them the early 1-0 lead in Liga MX in his last game before traveling to the National Team setup! What a cross and what a talent! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/Ykzcsd23jN — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 8, 2026

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En el tercer minuto, Zendejas aceptó un balón del colombiano, Óscar Perea, y de cabeza puso delante a los azulcremas del entrenador uruguayo Guillermo Almada.



Los azulcremas no habían terminado de celebrar, cuando Huerta recibió un balón de Uriel Antuna y de derecha empató 1-1.

Óscar Perea festejando anotación con el América de México, por la Liga MX. Foto: X de América.

La segunda parte transcurrió con ambos en busca de la puerta rival. Martín anotó un penalti en el 72 para llegar a 11 goles, pero en el 77, el argentino Santiago Ramos Mingo derribó en el área al brasileño Nathan Silva y propició el penalti cobrado de manera admirable por Morales.

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América perdió el liderato, al bajar al segundo lugar; Pumas dejó ir la posibilidad de entrar a la zona de clasificación y comprometió su pase a cuartos de final, al ser undécimo, a falta de un juego.