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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Óscar Perea llega 'volando' a la Selección Colombia; asistencia de gol contra Pumas

Óscar Perea llega 'volando' a la Selección Colombia; asistencia de gol contra Pumas

En su último partido con América de México, antes de unirse a la concentración de 'la tricolor' para los partidos contra Chile, Óscar Perea se inventó una gran jugada.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Óscar Perea, extremo colombiano de América de México, dio una asistencia de gol contra Pumas
Óscar Perea, extremo colombiano de América de México, dio una asistencia de gol contra Pumas
AFP

Robert Morales convirtió un gol este sábado para darle a los Pumas UNAM un empate 2-2 con el América, que no benefició a ambos equipos en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

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En la continuación de la decimosexta y penúltima jornada, el mundialista César Huerta y 'el Pantera' Morales anotaron por los universitarios, en tanto Alejandro Zendejas y Henry Martín lo hicieron por el América.

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El partido comenzó con gran intensidad; ambos salieron en busca de goles y pronto movieron la pizarra.

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En el tercer minuto, Zendejas aceptó un balón del colombiano, Óscar Perea, y de cabeza puso delante a los azulcremas del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

Los azulcremas no habían terminado de celebrar, cuando Huerta recibió un balón de Uriel Antuna y de derecha empató 1-1.

Óscar Perea festejando anotación con el América de México, por la Liga MX.
Óscar Perea festejando anotación con el América de México, por la Liga MX.
Foto: X de América.

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La segunda parte transcurrió con ambos en busca de la puerta rival. Martín anotó un penalti en el 72 para llegar a 11 goles, pero en el 77, el argentino Santiago Ramos Mingo derribó en el área al brasileño Nathan Silva y propició el penalti cobrado de manera admirable por Morales.

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América perdió el liderato, al bajar al segundo lugar; Pumas dejó ir la posibilidad de entrar a la zona de clasificación y comprometió su pase a cuartos de final, al ser undécimo, a falta de un juego.

Óscar Perea en América vs. Toluca por la Liga MX.
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