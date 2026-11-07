Rosario Central hizo la gran Junior; celebró un título que no fue, pensando que era campeón

El triple duelo por el título estaba planteado en un contexto de fuerte paridad, con Boca Juniors y Argentinos igualados en 60 puntos antes de la última fecha, seguidos muy de cerca por Rosario Central (59).

'El Bicho' se complicó muy pronto, ya que en su propio estadio quedó en desventaja frente al Globo, que sacó ventaja con los goles del colombiano Oscar Cortés (8') y del chileno Bruno Barticciotto (30').

Publicidad

A partir de la caída de Argentinos, la lucha quedó planteada entre Central y Boca. El equipo rosarino dio la primera estocada cuando Julián Fernández (43') tocó el balón a la red tras un tiro de esquina y, cerca del final, aumentó con un bombazo de Emanuel Coronel (85').

Publicidad

A 300 kilómetros de Arroyito, en La Bombonera, Boca sufrió ante un Defensa y Justicia correoso, aguerrido, y que incluso asustó a varios cuando David Martínez estrelló un cabezazo en el larguero del arco del colombiano, Álvaro Montero.



La angustia de los hinchas creció en una Bombonera colmada hasta que, en el último suspiro, el guardameta, Matías Borgogno, dejó corto un despeje, Valencia recibió, se acomodó y sacó el remate cruzado que desató la euforia.

Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones de la Tabla Anual con Boca Juniors. Foto: AFP

Por un instante, en Rosario festejaron e incluso algunos hinchas entraron en el campo de juego para celebrar el título, pero la celebración trocó en lágrimas cuando llegaron las noticias del gol agónico de Boca.

Publicidad

Y es que hasta Jaminton Campaz, de los 'canallas', estaba colgado del alambrado, celebrando con los miles de hinchas. Sin embargo, la historia cambió de un momento a otro, por la anotación de Valencia, que le dio el título a los de Arruabarrena.

Tras conquistar la Tabla Anual, el Xeneize apunta a la Sudamericana, cuya final jugará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

Publicidad

Así fue como los hinchas y jugadores de Rosario Central celebrando, pensando que eran campeones de la tabla anual

⚠️ INSOLITO



Los hinchas de Rosario Central festejaron el titulo antes de tiempo.pic.twitter.com/1qEQs6oHNE — De Primera (@DePrimeraa) November 7, 2026

⛔️⚠️ LOS JUGADORES DE ROSARIO CENTRAL ESCUCHARON UN GRITO Y SALIERON A FESTEJAR PENSANDO QUE ERAN CAMPEONES. pic.twitter.com/nlOfB8MV3t — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 7, 2026