Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crudo mensaje de Marino Hinestroza en redes, justo cuando no ve la luz en Vasco da Gama

Crudo mensaje de Marino Hinestroza en redes, justo cuando no ve la luz en Vasco da Gama

Su llegada al fútbol brasileño, proveniente de Atlético Nacional, no ha sido fácil y, por eso, Marino Hinestroza se pronunció a través de una publicación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de la Liga de Brasil
Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido de la Liga de Brasil
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad