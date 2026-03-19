Crudo mensaje de Marino Hinestroza en redes, justo cuando no ve la luz en Vasco da Gama

Marino Hinestroza no la pasa bien en Vasco da Gama. Después de haber brillado en Atlético Nacional, con el que disputó 84 partidos, marcó 11 goles, brindó 11 asistencias y ganó cuatro títulos (una Liga, una Superliga y dos Copas BetPlay), emprendió vuelo rumbo al fútbol brasileño. Allí, solo tiene un total de 110 minutos en cancha, repartidos en siete compromisos.

Por eso, el joven delantero, de 23 años, se pronunció en redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, publicó cuatro fotografías, donde una de ellas dice: "He fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que he tenido éxito". Pero no fue lo único, ya que el jugador escribió lo siguiente en el pie de foto: "Vamos a vivir el hoy porque mañana yo no sé que va a pasar".

Los encuentros en los que estuvo en cancha fueron en los empates 1-1 con Chapecoense, 0-0 frente a Madureira y 1-1 contra Fluminense; además, en las victorias 2-0 sobre Botafogo y 6-4, en penaltis, a Volta Redonda; y, por último, en las derrotas 0-1 con Bahía, 2-1 frente a Santos y 0-1 contra 'Flu'. En el duelo donde más tiempo estuvo en el terreno de juego fueron 27'.

Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto: Vasco da Gama Oficial

Razón por la que Marino Hinestroza se prepara para el domingo 22 de marzo, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), para medir fuerzas con Gremio, en el estadio São Januário, de Río de Janiero. Recordemos que el equipo en el que milita el atacante colombiano marcha en el décimo puesto de la tabla del Brasileirao, con ocho puntos y una diferencia de gol de -1.



Situación diferente vive Carlos Andrés Gómez, quien es habitual titular y figura, aportando en el frente de ataque con su desequilibrio, gambeta, velocidad, goles y asistencias. Mientras que Johan Rojas, pese a no ser fijo en el once inicial, suele ser tenido en cuenta por el entrenador como una alternativa revulsiva. Por último, Carlos Cuesta es otro que la pasa bien.