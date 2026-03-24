“Richard Ríos, el mediocampista en el que José Mourinho confió y ahora está cerca de un récord”

Richard Ríos viene de una estelar actuación con el Benfica en el triunfo 3-0 sobre el Vitoria Guimaraes, y con esa nueva presentación destacada con dos asistencias, en la prensa lusa no pasa desapercibido el alto nivel que está mostrando y que poco a poco se ha venido adaptando al ritmo competitivo del balompié europeo.

Por eso, el diario 'O Jogo' mencionó este martes que "el mediocampista colombiano está a una participación en un gol de establecer un nuevo récord personal", y de paso destacaron que "el número 20 fue decisivo en la victoria contra el Vitória, con dos recuperaciones de balón que resultaron en dos asistencias. Y nunca antes había realizado dos pases letales en un mismo partido".



Richard Ríos se ganó el respeto en Portugal

Lo cierto es que con su buen presente en Portugal, ahora le han dado el respaldo al presidente y al actual técnico del club, quienes siempre le dieron un espaldarazo al antioqueño, sabiendo de su calidad, y teniendo paciencia en su acople al Viejo Continente. "Gran parte del éxito del Benfica en su partido en casa contra el Vitória de Guimarães se debió al rendimiento del colombiano, un centrocampista en quien Bruno Lage, primero, y ahora José Mourinho, han confiado, a pesar de las constantes críticas y de que el propio Ríos admitiera que la falta de adaptación explicaba algunos de sus partidos", y de paso resaltaron que "su nivel de juego ha mejorado en los últimos encuentros".

Richard Ríos en Arouca vs. Benfica por la Liga de Portugal. X de @SLBenfica

Ya sobre su presentación en el más reciente encuentro del cuadro de Lisboa, en el que hasta se ganó el premio al mejor del compromiso, cerraron diciendo que "estuvo presente, con influencia decisiva, en los dos goles con los que el Benfica derrotó al Vitória de Guimarães. Recuperó dos balones en zonas avanzadas del campo y, siguiendo las jugadas, dio asistencias para los goles de Prestianni y Pavlidis, completándose el marcador con un autogol de Beni Mukendi. Cabe destacar que dar dos pases letales en un mismo partido se produjo... por primera vez en la carrera del número 20 del Benfica", y hasta dieron a conocer las cifras de asistencias con "un total que ahora asciende a 16, para el Guarani (uno), el Palmeiras (diez) y el Benfica (cinco)".

Ahora, en lo defensivo ha cumplido Richard Ríos, pero en lo ofensivo viene siendo pieza clave para el DT José Mourinho, por lo que hasta el momento "suma ya nueve participaciones en goles con el Benfica, habiendo marcado cuatro tantos. Ha igualado su mejor marca, lograda con el Palmeiras en 2024. Y aún quedan siete jornadas para finalizar la temporada", por lo que esperan que siga en este nivel ascendente, algo que también podrá disfrutar la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

