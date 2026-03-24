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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / “Richard Ríos, el mediocampista en el que José Mourinho confió y ahora está cerca de un récord”

“Richard Ríos, el mediocampista en el que José Mourinho confió y ahora está cerca de un récord”

El futbolista colombiano Richard Ríos se ha ganado el respeto en Portugal a punta de buenas actuaciones, y ahora también, con el aporte ofensiva que le viene dando al Benfica a punta de calidad.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, futbolista colombiano del Benfica - Foto:
Benfica Oficial

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