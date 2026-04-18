Andrés Gómez y un golazo salvador en Brasil; remontada y 2-1 de Vasco da Gama sobre Sao Paulo

Vasco da Gama comenzó perdiendo con Sao Paulo, cuando apenas iban 10 minutos de juego, pero logró remontar y quedarse con los tres puntos, gracias a un gol del colombiano Carlos Andrés Gómez, al minuto 88 del compromiso.
Primero igualó José Luis Rodriguez al 72', de penalti, pero a pocos instantes de finalizar el compromiso apareció el atacante de nuestro país para darle la victoria al elenco de Río de Janeiro.
Luego de varios remates y rebotes dentro del área, Andrés Gómez apareció para tomar la posesión de la pelota y rematar al segundo palo y así poner el 2-1 definitivo en el marcador para Vasco da Gama sobre Sao Paulo.
Así fue el gol de Andrés Gómez en Vasco da Gama 2-1 Sao Paulo:
Vasco 2x1 São Paulo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) April 18, 2026
⚽️ Andres Gómez
🏆 Brasileirão | 12ª rodada
pic.twitter.com/WsWB3PoiTM
