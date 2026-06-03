Cuál camiseta usará la Selección Colombia para debut en el Mundial 2026; así jugará con Uzbekistán

Falta poco para que el planeta fútbol vuelva a vibrar con una Copa del Mundo, que para la edición del 2026, contará con 48 equipos. La Selección Colombia es una de ellas y confía en hacer un buen papel de la mano de figuras como Luis Díaz y James Rodríguez.

El combinado de nuestro país quedó ubicado en el grupo K junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y República Democrática del Congo, siendo el debut frente a la escuadra de Asia central el día miércoles 17 de junio en el mítico estadio Azteca, en horario de las 9:00 de la noche de nuestro país. Para este partido del estreno se conoció la camiseta que usará el plantel entrenado por Néstor Lorenzo; no se vestirá con la tradicional amarilla.

¿Cuál camiseta usará la Selección Colombia para el debut en el Mundial 2026?

En ese orden de ideas, la 'tricolor' lucirá frente a Uzbekistán su indumentaria alternativa, la de color azul y que está inspirada en los colores del mar Caribe y el océano Pacífico. La misma será complementada con pantaloneta azul y medias amarillas.

Publicidad

Mientras que su rival saltará a la cancha del Azteca vestido completamente de blanco.

Formación de la Selección Colombia en partido de preparación contra Costa Rica en El Campín. Foto: AFP

Los uniformes para enfrentar al Congo y a Portugal

Publicidad

En los otros compromisos para la fase de grupos de la cita orbital en tierras norteamericanas, el equipo 'cafetero' se pondrá su camiseta habitual, la amarilla.

En el caso del partido frente al Congo, pactado para el 23 de junio en el Estadio Akron, de la ciudad de Guadalajara, la Selección Colombia combinará la casaca amarilla con pantaloneta blanca y medias rojas.

Y para el compromiso contra Portugal, el más esperado por los hinchas de la 'tricolor', Luis Díaz y compañía vestirán camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas. Dicho juego frente al seleccionado de las 'quinas' tendrá como escenario el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, y la pelota rodará a las 6:30 de la tarde de nuestro país.

Por supuesto que el debut y todos los partidos de Colombia en el Mundial 2026 los podrá ver EN VIVO en TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos