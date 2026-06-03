La decisión de tajo de River Plate con Kevin Castaño; el Mundial 2026 una tabla de salvación

Aunque el primer semestre de River Plate llegó a su fin de la peor manera (sin títulos y con más dudas que certezas), la dirigencia del conjunto 'millonario' ya trabaja en la reestructuración del plantel de cara a la próxima temporada. En ese panorama, el futuro del colombiano Kevin Castaño aparece lleno de incertidumbre.

Desde Argentina señalan que, pese a haber alcanzado instancias decisivas en las competiciones que disputó, el equipo nunca logró sostener un rendimiento regular. Esa irregularidad dejó expuestos a varios futbolistas del plantel, quienes están siendo evaluados por el cuerpo técnico y la dirigencia, por lo que algunos podrían abandonar el club antes de lo previsto y ahí podría entrar el futbolista colombiano.

El diario el 'Clarín' afirmó que son varios los futbolistas a los que le buscan su salida anticipada, y entre ellos está el futbolista de la Selección Colombia, Kevin Castaño: "Marcado desde el principio porque su pase costó casi 15 millones de dólares, nunca pudo asentarse. Ni con Marcelo Gallardo ni con Coudet. Las pocas participaciones con el Chacho mostraron a un futbolista con un nivel muy bajo y sin confianza. Su contrato finaliza en diciembre de 2028 pero buscarán venderlo", aseguraron.

Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate. AFP

Pese a estas declaraciones del diario argentino, recordemos que era convocado concurrida mente en las fechas FIFA por Néstor Lorenzo y hoy hace parte de la lista de 26 convocados en la selección nacional, pero todo parece indicar que al terminar la máxima cita orbital, su salida de River Plate es casi un hecho.



El caso de su compatriota 'Juanfer' Quintero es diferente, pues al igual que el arquero Franco Armani, el presidente del club Di Carlo aseguró hace unos días que son casos excepcionales ya que "se ganaron el derecho a elegir" por ser considerados iconos del club, y tienen de esta manera su futuro en sus manos sea dentro o fuera de River.

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Números de Kevin Castaño con River en 2026

El antioqueño de 25 años tuvo muy pocas apariciones con el club en el torneo de apertura, tan solo jugó cinco partidos de los 19 que disputó el club, teniendo resultados muy preocupantes en el terreno de juego y no logrando ni convertir ni asistir en ninguna oportunidad.

En Copa Sudamericana pasó algo muy similar, de los seis partidos que jugó River en la fase de grupos, el 'cafetero' tan solo apareció en dos oportunidades y tampoco logró marcar. Tema que ademas de colmar la paciencia en la dirigencia, los hinchas se sumaron a la impaciencia de mostrar rápidamente resultados por el precio exorbitante que pagó el club por su ficha.