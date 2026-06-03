Atacaron bus de Atlético Nacional en Barranquilla, tras derrota 3-0 con el Junior, en final de Liga

Atlético Nacional se fue goleado 3-0 del estadio Romelio Martínez en la final de ida de la Liga BetPlay 2026-I, a manos del Junior de Barranquilla, pero además de lo deportivo, también fue noticia el susto que pasaron los futbolistas y cuerpo técnico cuando se disponían a viajar de regreso a territorio antioqueño, siendo atacado el bus que los transportaba.

Antes de la medianoche, desde los canales de comunicación del club 'verdolaga' dieron a conocer la imagen en la que se ve roto uno de los vidrios del autobús, aunque dieron un parte de tranquilidad de que el objeto lanzado por hinchas rivales no había impactado a ninguna persona de la delegación.

De hecho, el propio Atlético Nacional, informó que "vamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus, nadie lesionado. Viajamos esta misma noche a Rionegro", pero dejando constancia del incidente que tuvieron tras el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026-I contra Junior, en Barranquilla.

El plantel y cuerpo técnico del conjunto 'verdolaga' ya está en Medellín, y ahora tendrán que enfocarse en preparar el partido de vuelta, con el 3-0 en contra que tienen, y con el objetivo de igualar o remontar ese marcador teniendo el apoyo de sus hinchas en el estadio Atanasio Girardot, el próximo lunes 8 de junio.



"Vamos camino al aeropuerto, nos rompieron un vidrio del bus, nadie lesionado. Viajamos esta misma noche a Rionegro." Atlético Nacional. pic.twitter.com/jqxBHh9nOD — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) June 3, 2026

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Junior de Barranquilla consiguió la ventaja 3-0 contra Atlético Nacional, en la noche de martes, gracias a un doblete de goles de Luis Fernando Muriel, y uno más de Brayan Castrillón, que los tiene con una amplia diferencia de cara a la definición por el primer título del año en el campeonato del fútbol colombiano.

A pesar de eso, en las toldas del elenco paisa hay confianza, y así lo dejó saber el delantero y goleador, Alfredo Morelos, puntualizando en que esperan hacerse fuertes en el Atanasio Girardot y deberán pasar la página de la abultada derrota en Barranquilla.

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"Mejor no opinar de eso, ya lo que pasó, pasó. Como digo, la cabeza en alto primero que todo y en Medellín es a otro precio; vamos con las ganas y con la ambición de querer remontarlo. Mañana sale el sol, vamos a entrenar, a hacer las cosas bien, tratar de corregir lo que hicimos. Hicimos un mal partido hoy (martes), soy autocrítico, me incluyo en lo personal, el grupo lo sabe y el día de mañana vamos con la misión, las ganas, con la motivación primero que todo para salir de esta situación, va a ser una semana complicada, pero con las ganas de hacer las cosas bien el lunes para remontarlo", aseguró el 'Búfalo' en la zona mixta dle estadio Romelio Martínez.