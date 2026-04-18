A Jorge Carrascal le salió cara la expulsión en Fluminense vs. Flamengo; implacable castigo

La expulsión de Jorge Carrascal en el clásico entre Flamengo y Fluminense terminó teniendo consecuencias mucho más profundas de lo que parecía en el momento. El volante colombiano fue sancionado por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), que decidió imponerle un castigo que afectará directamente su participación en varios partidos clave.

Según informó Globo Esporte, “Carrascal fue castigado de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia (STJD). Este viernes, el colombiano fue suspendido por dos partidos debido a la expulsión en el clásico contra Fluminense”. Sin embargo, el castigo se amplió por antecedentes recientes: “como fue condenado en otro juicio reciente, el jugador será sancionado durante un total de cuatro partidos entre Brasileirão y la Copa do Brasil”.

Jorge Carrascal fue expulsado en Fluminense vs. Flamengo. Getty Images.

De esta manera, Carrascal se perderá cuatro compromisos importantes en el calendario de Flamengo: contra Bahía (19 de abril), frente a Vitória (22 de abril, por Copa do Brasil), ante Atlético Mineiro (26 de abril) y el clásico contra Vasco (5 de marzo). La ausencia del colombiano representa un problema para el cuerpo técnico, que deberá reconfigurar su mediocampo en una seguidilla exigente de encuentros.



El fallo del STJD estuvo marcado por un elemento clave: la reincidencia. La defensa del jugador solicitó la sanción mínima, pero no tuvo éxito. Tal como se detalló, “la defensa del centrocampista solicitó la aplicación de la penalización mínima de un partido, que se cumpliría automáticamente. Sin embargo, por unanimidad de los auditores, Carrascal fue castigado por entender que era un reincidente”.

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El colombiano fue juzgado bajo el artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que sanciona el juego violento. Sobre este punto, se explicó que la norma contempla situaciones de “acto de fuerza desproporcionada o temeraria durante un combate, que pone en riesgo la integridad física del oponente”. La acción que derivó en la tarjeta roja fue una fuerte entrada sobre Guga, jugador de Fluminense.

Además, su historial reciente también jugó en contra. Días antes, el tribunal revisó otra sanción correspondiente a la Supercopa de Brasil contra Corinthians, en la que Carrascal fue expulsado tras golpear a Breno Bidon. Esa decisión terminó sumando peso en el nuevo castigo.

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Así, la expulsión en el clásico no solo dejó a Flamengo con un hombre menos en cancha, sino que también le pasó una factura alta a Carrascal, quien ahora deberá cumplir una suspensión que condiciona su presente inmediato en el fútbol brasileño.