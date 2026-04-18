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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal le salió cara la expulsión en Fluminense vs. Flamengo; implacable castigo

A Jorge Carrascal le salió cara la expulsión en Fluminense vs. Flamengo; implacable castigo

El colombiano Jorge Carrascal vio la tarjeta roja en el clásico Fluminense vs. Flamengo y el Tribunal Superior de Justicia le impuso dura sanción. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por su roja en la Supercopa de Brasil
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