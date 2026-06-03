¿Qué números usarán Luis Díaz, James Rodríguez y la Selección Colombia, en el Mundial 2026?

Faltan ocho días para que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y también catorce para el debut de nuestra Selección Colombia en la cita orbital de la FIFA, por lo que se van conociendo más detalles de lo que será la presencia de la 'tricolor' en el torneo, como en el caso de los números que usarán los 26 jugadores convocados por el técnico Néstor Lorenzo.

Como es costumbre no se tendrán dorsales poco usados, y el listado irá del uno al veintiséis, por lo que hubo algunas novedades en los elegidos por los futbolistas que por estos días concentran en Bogotá, pero viajarán en las próximas horas a Norteamérica para seguir con su preparación de la Copa del Mundo.

¿Qué números usarán Luis Díaz y James Rodríguez en el Mundial 2026?

El capitán de la Selección Colombia seguirá usando el '10', mientras que el guajiro llevará el '7' en su espalda, como lo viene haciendo recientemente, aunque anteriormente tenía el dorsal 14.



Otros de los números representativos en la 'tricolor' son el '1' de David Ospina, el '9' que lo portará Jhon Córdoba, y el talentoso mediocampista antioqueño Juan Fernando Quintero seguirá luciendo el '20', como en los anteriores mundiales.

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Algunas de las sorpresas en la convocatoria definitiva de la Selección Colombia, como Willer Ditta y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, decidieron usar el 18 y 19, respectivamente. Por su parte, el último número, que es el 26, será para el joven atacante del Vasco da Gama, Carlos Andrés Gómez, con el que de hecho ya disputó el encuentro de despedida del pasado lunes en El Campín, contra Costa Rica, en el que fue titular.

Dorsales oficiales de la @FCFSeleccionCol para el Mundial 2026. pic.twitter.com/vy8LfJfE78 — José Orlando Ascencio (@josasc) June 2, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

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El equipo al mando del director técnico argentino, Néstor Lorenzo, tiene programado un partido más antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, siendo Jordania el rival el próximo domingo 7 de junio, otro combinado que estará en la cita orbital. Dicho encuentro será a las 6:00 p.m. (hora colombiana), en el SnapDragon Stadium (San Diego, Estados Unidos).

Luego de eso, la Selección Colombia viajará a Guadalajara donde es su base durante la Copa del Mundo, para preparar el debut frente a Uzbekistán que es el miércoles 17 de junio en el estadio Azteca, en Ciudad de México. Luego se medirá en el Akron a República Democrática del Congo (martes 23 de junio), y cerrará la fase de grupos frente a Portugal, en Miami (sábado 27 de junio).