Locura total por Falcao García; ovación y festejo cuando apareció en local en Bogotá

Bogotá sigue disfrutando del ambiente mundialista con la Selección Colombia, en esta oportunidad muchos de los ciudadanos fueron sorprendidos por la aparición del 'tigre' Falcao en una de las tiendas deportivas en la capital y generando gran euforia por tomarse fotos con el máximo goleador de en la historia de la 'tricolor'.

El delantero de 40 años sigue disfrutando de su vacaciones y proyectos publicitarios mientras se define su futuro futbolístico debido a que terminó hace algunos días contrato con Millonarios.

Videos que circulan en las redes sociales este miércoles, se evidencia la llegada de Falcao García en una camioneta en la reconocida tienda deportiva 'LF10', allí era esperado por cientos de aficionados que buscaron llamar su atención para pedirle fotos y autógrafos, desencadenado un momento de jubilo en esta zona de la ciudad.

Cabe recordar que el pasado martes el 'tigre' visitó la concentración de la Selección Colombia también en Bogotá y allí compartió momentos agradables con ex compañeros como James Rodríguez, Luis Díaz , 'Juanfer' Quintero, antes del viaje definitivo a Estados Unidos para jugar la Copa del Mundo. Dicho momento fue compartido en redes sociales por la cuenta de la FCF y del mismo jugador, dejando en evidencia el buena relación entre las dos partes.



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Falcao García y la Selección Colombia

La importancia del 'tigre' en la 'tricolor' va más allá de ser el máximo goleador en la historia de la absoluta, su compromiso y liderazgo lo convirtieron en leyenda indiscutible tras estar convocado regularmente durante 16 años, en los que logró jugar un total de 105 partidos y 'rugir' en 36 oportunidades.

Además de ser el máximo artillero, el delantero samario hace parte del top 5 de jugadores con más partidos en la Selección Colombia, y uno de los grandes referentes y mejores jugadores del siglo a nivel mundial, gracias a sus más de 300 goles en toda su carrera, repartidos en equipos como Porto, Atlético de Madrid, Millonarios, entre otros.

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¿Falcao seguirá en Millonarios?

El último paso de Radamel en el equipo 'albiazul' no fue el mejor, pues sus constantes lesiones lo apartaron de las canchas por varios meses impidiéndole competir regularmente, sin embargo, en el último juego oficial del 'tigre' con el club, no escondió ante los medios su deseo de continuar en el equipo, aunque reveló que no es sencillo y no depende de él ni del club: "hasta el momento es el último partido, pero aún no sabemos. Hay que esperar e intentar. Por parte mía y mi familia estamos con las ganas de buscar soluciones”.