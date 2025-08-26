Ángel Di María y una pulla para Juan Fernando Quintero; “no le está siendo fácil”

Ángel Di María (37 años) es una de las figuras del actual campeonato argentino, con Rosario Central, pero no le ha sido fácil adaptarse nuevamente al nivel del fútbol de ese país, luego de muchos años en Europa. Por eso, en medio de algunos señalamientos por su nivel, decidió nombrar al colombiano Juan Fernando Quintero (32 años) para defenderse.

El 'fideo' como popularmente se le conoce habló en rueda de prensa y dejó una pulla para 'Juanfer' y otras estrellas en la liga argentina que les está costando marcar diferencia, como también ha pasado con algunos campeones del mundo que no están en su mejor nivel.



Ángel Di María y el mal momento de Juan Fernando Quintero

El atacante de Rosario Central decidió pronunciarse ante las críticas, señalamientos y más sobre su rendimiento en Argentina, donde ya ha dejado golazos pero no termina de convencer, por su nombre y trayectoria.

"A todos les cuesta marcar. No solo a nosotros, también a River, que ganaba 1-0 y se lo empataron en el minuto 95. Y tampoco a Quintero (Juan Fernando) le está siendo fácil en River. Es la realidad: el fútbol argentino es muy friccionado, no te dan respiro, y a los delanteros mucho más", declaró Di María, poniendo de ejemplo al colombiano, quien tampoco está en un alto nivel en su tercera etapa en el cuadro de la 'banda cruzada'.

😮 El sueño de Di María de tener a Neymar en Central y "tampoco a Quintero le está siendo fácil en River"https://t.co/ouCfsIHMCd — Diario Olé (@DiarioOle) August 26, 2025

Lo cierto es que esas palabras del experimentado jugador argentino campeón del Mundial de Qatar 2022 tuvieron trascendencia en la prensa de ese país, donde medios importantes como 'Olé' y 'TNT Sports' no dejaron pasar por alto el "palito" que le tiró al mediocampista antioqueño.

Desde su regreso a Argentina Juan Fernando Quintero ha disputado cuatro partidos de la Liga, dando una asistencia frente a Godoy Cruz. Por su parte, en la Copa Libertadores tiene los dos partidos de octavos de final contra Libertad, pero en uno jugando 45 minutos y en otro 53', aún sin aportar alguna estadística en ofensiva.

Lo cierto es que poco a poco 'Juanfer' deberá ganarse su lugar en River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, quien avaló su vuelta al equipo 'millonario' pagando un poco más de 2 millones de dólares al América de Cali para poder contar nuevamente con su zurda, calidad y experiencia, en especial tras los problemas que tuvo el volante paisa en el cuadro vallecaucano, por falta en los pagos acordados en su llegada.