Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García vivió algo único, tras su gol con Millonarios: "nunca me había pasado"

Falcao García vivió algo único, tras su gol con Millonarios: "nunca me había pasado"

Después de marcar el único tanto del partido, en la victoria 1-0 sobre Águilas Doradas, en El Campín, Falcao García habló con la prensa y no ocultó su alegría.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Radamel Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios contra Águilas Doradas
Radamel Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios contra Águilas Doradas
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad