Falcao García vivió algo único, tras su gol con Millonarios: "nunca me había pasado"

Falcao García ya infló las redes con la camiseta de Millonarios, tras su regreso. Este miércoles 11 de febrero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, se encargó de cobrar un penalti y anotar el único tanto del compromiso. Fue 1-0 sobre Águilas Doradas, lo que significó la primera victoria del club 'embajador' en lo que va de la Liga BetPlay I-2026.

Por eso, después del encuentro, no ocultó su alegría, en declaraciones con los medios de comunicación. De igual manera, se refirió a la llegada del director técnico, Fabián Bustos, quien reemplazó a Hernán Torres. Por último, envió un mensaje a la hinchada y, de paso, dio su opinión con respecto al estado de la cancha, que tanto ha dado de qué hablar en estos meses.

El gol llegó justo después de su cumpleaños...

"Algo poco visto. De hecho, nunca me había pasado en mi carrera. Contento por la victoria. El esfuerzo del equipo fue maravilloso contra un rival trabajado. Gracias a Dios, obtuvimos los primeros tres puntos del campeonato y, ahora, es más fácil corregir y mejorar".

Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios frente a Águilas Doradas Colprensa

¿Qué decir de la idea de juego de Fabián Bustos?

"No hemos tenido tiempo porque hemos jugado cada tres días. Quizá somos el único equipo que no ha tenido tantos días de recuperación como los demás y ahora nos toca volver a jugar el sábado, así que se descansará. Hemos trabajado el pizarrón de lo que quiere, pero no hemos tenido el tiempo suficiente para entrenar lo que quiere realizar".



¿Cómo fue jugar en El Campín?

"Jugar de local con nuestra gente, que siempre está apoyando, necesitamos que llenen El Campín nuevamente, el sábado. Ojalá que el campo se recupere y nos permita realizar el juego al que estamos acostumbrados. Jugar en nuestro estadio es importante para nosotros y pensaremos en preparar el juego con Llaneros".