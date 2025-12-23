Escándalo en la Copa África: las autoridades de Marruecos tomaron drásticas medidas

La Policía Judicial marroquí ha detenido a ocho personas sospechosas de implicación en la reventa ilegal de entradas para los partidos de la Copa África de Naciones de fútbol, que se celebra actualmente en Marruecos, informó este martes a EFE una fuente de seguridad.

Según la fuente, los servicios de vigilancia informática de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN, policía) detectaron anuncios en redes sociales que ofrecían entradas de manera ilícita.

Las investigaciones técnicas y sobre el terreno permitieron identificar a los sospechosos, que fueron arrestados en operaciones ocurridas en las ciudades de Rabat, Temara, Agadir, Salé, Marrakech y Mohammedia, precisó la fuente.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial bajo supervisión de la Fiscalía para esclarecer las circunstancias de los hechos, mientras continúan las pesquisas para localizar a otros posibles implicados.

