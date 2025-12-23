Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Con Messi a la cabeza, definidos los tres finalistas que sueñan con ser 'Rey de América'

Con Messi a la cabeza, definidos los tres finalistas que sueñan con ser 'Rey de América'

Junto a otros dos jugadores, el astro argentino apareció entre los nominados a esta honorable distinción en el fútbol del continente americano, gracias a su nivel en Inter Miami.

Por: EFE
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Lionel Messi, estrella argentina, en un partido del Inter Miami, por la MLS
Lionel Messi, estrella argentina, en un partido del Inter Miami, por la MLS
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad