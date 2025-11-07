Periodista que amenazó a Luis Díaz volvió a hablar; ahora apuntó a la afición del Bayern

La patada que Luis Díaz pegó en Champions League, durante el triunfo de su equipo, Bayern Múnich de Alemania, 1-2 de visitante sobre PSG de Francia, aún sigue dando de qué hablar.

La infracción representó la tarjeta roja para el ‘cafetero’, hecho que empaño las 2 anotaciones que en el mismo partido había hecho el ‘cafetero’, pues fue una violenta entrada en la mitad de la cancha al marroquí Hakimi, que terminó lesionado.

En consecuencias, hubo voces a favor y en contra del popular ‘Lucho’, que alcanzó a ser señalado por jugadores de su propio plantel.

Sin embargo, los ataques más graves fueron de parte de un periodista marroquí que vive en París, capital gala, y que se identifica como Said Amdaa, pues trató con términos amenazantes a Díaz, al que catalogó de "criminal".

Además, le dijo: “Si Hakimi no se recupera antes de la Copa de África, te presionaré hasta el final de tu carrera. Este es un asunto personal para mí”.

Semejante comentario despertó sentimientos de ira ente la afición del Bayern, que habría amedrentado al comentarista en cuestión, según él mismo lo manifestó. Por ello, Amdaa optó por volverá hablar y explicar las razones que lo llevaron a tratar así al guajiro.



Periodista que amenazó a Luis Díaz pidió disculpas

Said Amdaa dio la cara con declaraciones entregadas al diario alemán Bild, donde se echó para atrás con un particular argumento.

“En Francia, ‘criminal’ es una expresión que usamos en la jerga. Por ejemplo: ‘Es criminal no transformar esta oportunidad’. Por eso usé ese término, pero no lo hice con maldad ni para que fuera interpretado con literalidad”, manifestó en principio.

Acto seguido, agachó la cabeza asegurando que no haría nada que perjudique al guajiro: “Si algún hincha del Bayern se ha sentido irrespetado por mis palabras, no tengo ningún problema en disculparme. Y cuando dije que presionaría a Díaz por el resto de su carrera, fui irónico, fue mi manera de expresar lo triste que estaba por la lesión de Hakimi, pero no voy a presionar a Diaz, le deseo todo lo mejor.”

Entre tanto, Díaz podría recibir 2 fechas de sanción en Champions y se perdería los cotejos contra Arsenal en Inglaterra y Sporting Lisboa de Portugal de local.

Por ahora, se alista con sus compañeros para recibir al Unión Berlín el sábado 8 de noviembre a las 9:30 de la mañana, hora colombiana, en cumplimiento de la décima fecha de la Bundesliga.