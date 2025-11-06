Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, 'bombardeado' por compañeros del Bayern Múnich; lo cuestionaron por patada a Hakimi

Luis Díaz, 'bombardeado' por compañeros del Bayern Múnich; lo cuestionaron por patada a Hakimi

Al parecer, la roja que vio el colombiano opacó el doblete que le hizo al París Saint-Germain para el triunfo 1-2 en Champions League, resultado que dejó a su equipo en el liderato.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, criticado por exjugadores del Bayern Múnich tras doblete y roja en Champions.jpg
Luis Díaz, criticado por exjugadores de su propio equipo.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad