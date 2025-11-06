Luis Díaz, 'bombardeado' por compañeros del Bayern Múnich; lo cuestionaron por patada a Hakimi

No paran las repercusiones sobre la más reciente actuación de Luis Díaz con el Bayern Múnich de Alemania, pues sus 2 goles al PSG en Francia pasaron a un segundo plano si se tiene en cuenta que las páginas de prensa en suelo teutón siguen hablando de la patada que este le dio al marroquí Achraf Hakimi en el cierre del primer tiempo, acción por la que fue expulsado.

En ese sentido, el guajiro ha sido blanco de todo tipo de comentarios, siendo los más preocupantes los de un periodista marroquí que lo trató de “criminal” y que le dijo que “no lo perdonaría”.

Bajo ese contexto, el popular ‘Lucho’ ha manifestado mediante sus redes sociales que le desea pronta recuperación a Hakimi, aunque sin disculparse por el hecho, algo que lamentó la propia prensa germana.

Lo particular es que ahora cargan tintas sobre él los mismos jugadores del conjunto bávaro, que no compartieron el proceder del ‘cafetero’ dentro del terreno de juego.



Luis Díaz, criticado por jugadores del Bayern Múnich por patada en Champions

El colombiano recibió el ‘fuego’ amigo, por parte de Josip Stanisic, defensa croata nacido en Alemania, que resaltó en su comentario la prensa la presunta falta de responsabilidad de Díaz.

"Si ‘Lucho’ vuelve a hacer una jugada así, simplemente tiene que ser más inteligente y no tirarse al suelo, sino intentar otra cosa, como solo sujetar a Hakimi. Entonces, recibirá una tarjeta amarilla, será una falta táctica y todo irá bien", apuntó.

A su vez, el volante alemán Joshua Kimmich fue menos severo: “No fue una entrada intencionada. No creo que quisiera lastimarlo tanto, pero fue temerario”.

Lo cierto es que el diario TZ, especializado en información del Bayern, resaltó la división de opiniones que hubo en el vestuario muniqués: “La actuación irregular de Díaz generó tanto elogios como críticas por parte de sus compañeros”.

En ese sentido, también aparecieron los que estuvieron a favor del guajiro, como lo ventiló Max Eberl, director deportivo del club y hombre que estuvo en el camerino con el resto del plantel: "Díaz estaba agradecido con el equipo y a su vez, el equipo estaba agradecido con él por los goles".

Ahora, Díaz espera la sanción, que podría ser de 2 jornadas en las que se perdería los encuentros de visitante frente al Arsenal de Inglaterra y de local contra Sporting Lisboa de Portugal.

Entre tanto, el 'cafetero' se alista con sus compañeros para visitar al Unión Berlín el domingo 8 de noviembre en cumplimiento de la décima fecha de la Bundesliga.