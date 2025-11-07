¿Luis Díaz, como suplente?; el DT del Bayern Múnich habló de “señales que dan los jugadores”

Bayern Múnich quiere mantener la racha invicta que tienen esta temporada y el técnico Vincent Kompany atendió a la prensa este viernes antes del partido contra el Unión Berlín, por Bundesliga. Allí respondió a una nueva rotación en la titular y habló de varias de sus estrellas como Luis Díaz, Harry Kane, entre otros.

Desde hace algunos días al entrenador belga le han consultado sobre dosificar los esfuerzos de sus jugadores para evitar lesiones en una larga campaña que tendrán en varios frentes a nivel local e internacional, pero nuevamente se mostró certero al referirse a posibles cambios.



¿Habrá rotación con Luis Díaz y el Bayern Múnich?

Vincent Kompany comenzó explicando que "veremos quién juega mañana. La pregunta de siempre es: ¿cuándo descansan los jugadores? pero la pregunta es: ¿por qué descansan? Siempre estamos atentos a las señales que nos dan los jugadores", y aunque se mostró firme en sus decisiones, reiteró que "si están bien, si se han recuperado bien, están en forma y listos para el próximo partido, entonces seguiremos con esa estrategia. Así que esperaremos a ver qué pasa mañana (contra Unión Berlín)".

El Unión Berlín está actualmente en la mitad de la tabla de posiciones de la Bundesliga, estando en la casilla 10, con 11 puntos, a 16 unidades del líder que precisamente es el cuadro de Múnich, que luego de nueves fechas tiene la misma cantidad de victorias.

Por ese motivo, una rotación en su nómina y luego del esfuerzo de hace algunos días en el 2-1 sobre el PSG, por Champions League, algunos cambios en los inicialistas contra un rival de menos peso, sobre los papeles, podría darse.

Así fue el encuentro de Luis Díaz con sus compañeros. Foto: FC Bayern.

Sobre la posición como extremo derecho, Kompany se refirió a la aparición de un juvenil que viene dando de qué hablar y está como alternativa de Luis Díaz: "Parece que la plantilla se ha ampliado un poco porque Lennart Karl ha evolucionado muchísimo. Ha demostrado que ya puede marcar la diferencia. También tenemos a Luis Díaz, que ha necesitado muy poco tiempo para recuperarse y siempre está en forma", explicó el DT del Bayern Múnich.

Seguido a eso, señaló que sus otros dos atacantes titulares, "Harry Kane y Michael Olise también: siempre están disponibles". Para terminar se refirió a los jugadores de lesiones largas que esperan para potenciar la plantilla. "Y luego volverán Jamal Musiala, Alphonso Davies y Hiroki Ito. Creo que estos jugadores serán importantes esta temporada", cerró sobre las novedades en la plantilla.