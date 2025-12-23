"Raúl, Fernando Hierro, Zidane y Ronaldo fueron los mejores jugadores con los que coincidí"

Vicente del Bosque es considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol español. Y es que además de haber ganado dos Ligas, una Supercopa de España, otra Supercopa de Europa, dos Champions League, una Copa Iberoamericana y una Copa Intercontinental, con Real Madrid, fue campeón con la Selección España del Mundial 2010 y también de la Eurocopa 2012.

Por eso, en la entrega del Premio María de Villota 2025 en reconocimiento a su trayectoria en el 'merengue' y 'la Roja', habló de diversos temas, entre ellos, resaltando qué jugadores lo marcaron.

De su paso por la selección, además del Mundial, valora que fuera "una época muy agradable", en los que en 114 partidos, solo hubo un expulsado. "Siempre tuvimos un ambiente muy bueno. Sacamos el máximo rendimiento", enfatiza.

El entrenador salmantino resta importancia al ruido que rodea al fútbol¡: "Pienso que es positivo. Nadie tiene la verdad absoluta del fútbol".



Vicente del Bosque era el entrenador de este Real Madrid, con Ronaldo, Zidane, Raúl, Figo, entre otras estrellas AFP

Preguntado por el mejor jugador con el que ha coincidido, el técnico salmantino responde: "Me quedo con Pirri y Amancio, que son de mi época y luego con Raúl, Fernando Hierro, Zidane o Ronaldo. Todos eran sensacionales".

Del Bosque se muestra optimista sobre las opciones de España de adjudicarse su segundo Mundial el próximo año en el de Estados Unidos, México y Canadá: "Tenemos un objetivo de volver a ser campeones del mundo. Sin presumir y con cautela. Tenemos la esperanza de ser campeones, tenemos la selección para ello".