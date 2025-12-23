Síguenos en:
"Raúl, Fernando Hierro, Zidane y Ronaldo fueron los mejores jugadores con los que coincidí"

A lo largo de la historia, los amantes del fútbol han sido testigos de grandes jugadores, como Zidane, Raúl, Ronaldo, entre otros, pero pocos tuvieron la suerte de compartir con ellos.

Por: EFE
Actualizado: 23 de dic, 2025
Luis Figo, Ronaldo, Zinedine Zidane y otras figuras que pasaron por el Real Madrid celebran un gol
AFP

