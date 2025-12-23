Síguenos en:
Equipo de ciclismo fue atacado en medio de un entrenamiento; sufrieron un atentado

Equipo de ciclismo fue atacado en medio de un entrenamiento; sufrieron un atentado

Por fortuna, no se presentaron heridos, pero se vivieron momentos de tensión y desde ya iniciaron las investigaciones sobre lo ocurrido con esta escuadra de ciclismo.

Por: EFE
Actualizado: 23 de dic, 2025
Pelotón en una carrera de ciclismo
