Equipo de ciclismo fue atacado en medio de un entrenamiento; sufrieron un atentado

Un vehículo se colocó al lado del equipo ciclista italiano SC Padovani durante uno de sus entrenamientos, disparó dos veces un arma y se dio a la fuga sin dejar ni rastro ni víctimas ni heridos.

El episodio sucedió en el Val d'Agide, en provincia de Trentino-Alto-Adigio (norte Italia), durante el entrenamiento matutino del equipo ciclista. Se desconocen por el momento los motivos de los disparos y si estos fueron hechos con un arma de fogueo.

El equipo ciclista volvió inmediatamente a su sede y después de informar de lo sucedido, la entidad se encargó de recopilar todo tipo de testimonios e imágenes para acudir a las autoridades, tal y como informó en un comunicado a última hora del domingo.

Un vídeo, viral este lunes en redes sociales, muestra cómo claramente un coche de color oscuro reduce la marcha, se acerca al pelotón formado por unos ocho ciclistas y tras ejecutar los disparos acelera para darse a la fuga.



"Estamos aliviados de que todos los chicos estén sanos y salvos después de lo ocurrido. Se trata de un suceso terrible que esperamos que no se repita nunca más: la carretera es el gimnasio de nuestros chicos y, como entidad, hemos tomado todas las medidas necesarias para que puedan pedalear con seguridad", expresó Galdino Peruzzo, presidente de la SC Padovani, en un comunicado.

Hace apenas unos meses, en septiembre, otro ciclista del equipo fue atropellado en la carretera durante un entrenamiento.

"Por desgracia, ante la locura de ciertas personas, no podemos hacer nada. Lo que ocurrió en Val d'Adige, por otra parte, no es el único episodio de agresión por parte de conductores a los atletas de Padovani que se han estado entrenando estas semanas. Cabe recordar que en septiembre Marco Palomba también fue atropellado, por lo que es necesario sensibilizar a todos los que se ponen al volante para que adopten una cultura de mayor respeto", añadió Peruzzo.

En octubre, el ciclista italiano Kevin Bonaldo, de la SC Padovani, falleció a los 25 años después de haber pasado un mes en coma, ingresado en un hospital de Vicenza (norte) debido a un paro cardíaco que sufrió durante la carrera conocida como 'Pequeña Sanremo'.