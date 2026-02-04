James Rodríguez y su nuevo equipo en la MLS; ¿en qué estadio juega Minnesota?, ¿quién es el técnico?

Minnesota United sería el equipo en el que jugaría James Rodriguez antes del Mundial 2026. De acuerdo con la prensa internacional, el volante tendría todo hecho con el cuadro estadounidense para reforzar sus filas en esta temporada, con el objetivo de llegar en una plenitud física y futbolística a la cita con la Selección Colombia.

El colombiano sonó para varios equipos de diversos países, como Millonarios, Barcelona de Ecuador, Liga de Quito, Platense y Estudiantes de la Plata, entre otros. Sin embargo, se habría decidido por los norteamericanos dado que allí se disputará la Copa del Mundo, y esto podría ayudarle a adaptarse al clima del país donde jugará con la 'tricolor' en el mes de junio.

Historia del Minnesota United

Minnesota United pertenece a la conferencia Oeste de la Major League Soccer, y disputa sus partidos como local en el estadio Allianz Field, con capacidad para 19.400 espectadores. Fundado en 2010 en Saint Paul, Minnesota, el equipo inició su historia con el nombre de NSC Minnesota Stars, hasta que en 2012 fue comprado por Bill McGuire y al año siguiente cambió su nombre al que se le conoce hoy en día.

Desde 2017, el equipo juega en la MLS sin muchos logros considerables en su haber. Su resultado más importante lo registró en la temporada 2019, cuando fue subcampeón de la US Open Cup, tras caer derrotado frente a Atlanta United por un marcador de 2-1. Por otro lado, en la Leagues Cup lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final, mientras que no registra ningún título de liga en su palmarés.



Minnesota United, equipo al que llegaría James Rodríguez Foto: X/@MNUFC

Colombianos en Minnesotta

James no sería el único colombiano en pasar por las filas del Minnesotta, ya que Carlos Darwin Quintero, hoy volante de Millonarios, también hizo parte del club e incluso dejó una huella ya que es el tercer máximo goleador de su historia con un total de 27 tantos. Además, allí también tuvieron participación Angelo Rodríguez y Ménder García, y en la actualidad hacen parte de la plantilla, Jefferson Díaz, ex Deportivo Cali, y Mauricio González, reciente fichaje del equipo procedente del Deportes Tolima.



¿Quién es el técnico del Minnesota United?

En los 'Loons', Rodríguez Rubio sería dirigido por el australiano Cameron Knowles, de 43 años, quien fue anunciado como nuevo DT del club a inicios de año. El estelar hombre de la Selección Colombia haría parte de una nómina con figuras como Tomás Chancalay, Bongokuhle Hlongwane, Kelvin Yeboah, entre otros, y buscaría llevar al Minnesota a las primeras plazas de su conferencia, en la que en 2025 ocuparon la cuarta posición pero cayeron en los play-offs por el título del torneo en los cuartos de final frente a San Diego.