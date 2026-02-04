Síguenos en:
Taches arriba desde Al Hilal por escándalo de Cristiano Ronaldo; "hay que preguntarle a él"

Taches arriba desde Al Hilal por escándalo de Cristiano Ronaldo; "hay que preguntarle a él"

En la prensa internacional se mencionó de un malestar de Cristiano Ronaldo por la llegada de Benzema a Al Hilal y la forma en que se están repartiendo las inversiones en Arabia para los refuerzos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo, supera por 2 goles a Julián Quiñones en Arabia.jpg
Cristiano Ronaldo, acechado por goleador colombiano en Arabia.
Foto: Al Nassr.

