Taches arriba desde Al Hilal por escándalo de Cristiano Ronaldo; "hay que preguntarle a él"

La Saudi Pro League no solo está fichando estrellas; está importando las narrativas más intensas del fútbol mundial. Tras los rumores de un creciente malestar de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr —supuestamente motivado por el aterrizaje de Karim Benzema en el eterno rival, el Al Hilal—, el CEO de este último, Esteve Calzada, ha decidido romper el silencio con una mezcla de diplomacia y orgullo institucional. Y es que lo sucedido con CR7, quien no jugó el lunes pasado con su club y que al parecer tampoco se encuentra entrenando, ha tenido resonancia internacional y se ha convertido en un auténtico escándalo mundial.

El eco de una posible insatisfacción de Ronaldo ha sacudido los cimientos de Riad. Se especula que la llegada del actual Balón de Oro al Al Hilal ha alterado el ecosistema competitivo, despertando ese instinto de rivalidad que Cristiano siempre ha mantenido con sus antiguos compañeros de élite.

Al ser consultado sobre este descontento, Calzada fue tajante pero respetuoso: "Habrá que preguntárselo a él. Al final tampoco es que hicieran un mal mercado de verano: Joao Félix, Coman... Hay una rivalidad y una pasión en este país que no me hubiera imaginado nunca", expresó el dirigente con claridad.



Así, la polémica sigue abierta con Cristiano en silencio y con rumores que indican que en junio de este 2026 mirará qué ofertas tiene sobre la mesa, destacándose el rumor de que la MLS sería uno de sus destinos predilectos de cara al segundo semestre del año.



En defensa del fichaje de Benzema

Publicidad

"Un Balón de Oro, un talento espectacular, ahí están las estadísticas. Encima además no tiene que adaptarse a nuestra liga. Se ha dado de cara, se ha podido hacer, se ha movilizado gente de muchas instancias y estamos encantados de la vida. Ya lo estamos notando en la parte comercial y de contenidos, aunque sea un fichaje estrictamente deportivo nos hemos puesto manos a la obra para sacarle el máximo rendimiento que podamos", expresó Calzada sobre el arribo de un jugador de la talla de Benzema, quien es una figura de trascendencia mundial y cuyo olfato goleador es comprobado en diferentes clubes.

Karim Benzema, jugador francés. Foto: AFP