Así fue el autogol de Carlos Cuesta en Medellín vs Vasco da Gama, por Copa Sudamericana

Cuando el partido estaba empatado 1-1 en el estadio Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Vasco da Gama, el zaguero central colombiano Carlos Cuesta cometió un error y marcó un autogol que le dio la ventaja al equipo antioqueño.

Al minuto 72, tras un remate de John Montaño, el defensor de nuestro país estiró su pierna derecha pensando en interponerse en el disparo, pero terminó desviando la pelota y mandándola en propia puerta.

Por supuesto, las cámaras de la transmisión enfocaron a Carlos Cuesta tras ese error que puso otra vez abajo en el marcador al Vasco da Gama en la ida de los play offs de la Copa Sudamericana 2026.

Así fue el autogol de Carlos Cuesta en Medellín vs Vasco da Gama:

OTRA VEZ EN VENTAJA EL DIM



Remate de Montaño y Cuesta empujó la pelota contra su propio arco. El equipo de Amaranto Perea le gana 2-1 a Vasco en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#Sudamericana pic.twitter.com/6nRkOzrc6o — DSPORTS (@DSports) July 22, 2026