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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el autogol de Carlos Cuesta en Medellín vs Vasco da Gama, por Copa Sudamericana

Así fue el autogol de Carlos Cuesta en Medellín vs Vasco da Gama, por Copa Sudamericana

El defensor central colombiano, Carlos Cuesta, terminó desviando un remate y con eso el Medellín se puso 2-1 arriba en el marcador contra el Vasco da Gama, de Brasil.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Carlos Cuesta Vasco da Gama
Carlos Cuesta, jugador colombiano en Vasco da Gama
AFP

Cuando el partido estaba empatado 1-1 en el estadio Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Vasco da Gama, el zaguero central colombiano Carlos Cuesta cometió un error y marcó un autogol que le dio la ventaja al equipo antioqueño.

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Al minuto 72, tras un remate de John Montaño, el defensor de nuestro país estiró su pierna derecha pensando en interponerse en el disparo, pero terminó desviando la pelota y mandándola en propia puerta.

Por supuesto, las cámaras de la transmisión enfocaron a Carlos Cuesta tras ese error que puso otra vez abajo en el marcador al Vasco da Gama en la ida de los play offs de la Copa Sudamericana 2026.

Así fue el autogol de Carlos Cuesta en Medellín vs Vasco da Gama:

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