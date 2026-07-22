Jorge Campos y su consejo a David Ospina, tras llegar a México; “escribir tu propia historia”

David Ospina se convirtió en las últimas horas en uno de los fichajes rimbombantes de la temporada en la Liga MX al firmar su contrato con el histórico Atlante, que regresó a la máxima categoría del fútbol mexicano, tras adquirir la ficha que tenía el Mazatlán FC.

Por eso, en una entrevista con 'TV Azteca, el experimentado arquero colombiano habló de sus sensaciones al llegar al balompié norteamericano, y de paso pudo charlar con una leyenda en su puesto como lo es Jorge Campos.

Para empezar, David Ospina aseguró que "estoy muy feliz de estar en México. Llegamos anoche y desde entonces hemos estado realizando todos los exámenes médicos. Esta mañana pude asistir al entrenamiento del equipo y tengo muchas ganas de integrarme y ponerme a disposición del cuerpo técnico".

Jorge Campos aconseja a David Ospina en México

El otrora arquero mexicano, quien disputó tres mundiales con el combinado 'manito' le envió un mensaje al colombiano en su adaptación a la Liga MX, asegurando que debe tener "paciencia y una semana para aclimatarse porque la altura se siente, la pelota viaja mucho más rápido y necesita adaptarse al clima y a las condiciones. Ese sería mi mejor consejo".

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De hecho, Ospina se mostró respetuoso y le respindió que "todos los consejos los escucho y si vienen de ti, los recibo con mucho gusto". En la misma charla entre ambos goleros, Campos también cerró su intervención deseándole lo mejor al antioqueño. "Sin presión, David. Todo tranquilo. Han pasado grandes porteros, pero ahora te toca escribir tu propia historia. Disfruta al equipo porque es un club muy grande", cerró el recordado guardameta mexicano.

Eso sí, el arquero paisa no dudó en mostrarle admiración y respeto a Camps. "Primero, gracias por tus palabras. También quiero saludarte y decirte que siempre te admiré por todo lo que hiciste. Es un placer conversar contigo. Como decía, siempre tuve el deseo de jugar en México y hoy tengo la oportunidad de hacerlo en un club histórico como Atlante. Espero aportar mi experiencia y ayudar al equipo a cumplir sus objetivos".

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Lo cierto es que David Ospina aseguró que este nuevo reto le da "una expectativa muy grande. Siempre tuve el deseo de jugar en la Liga MX. En otras ocasiones hubo conversaciones con algunos equipos, pero no se pudieron concretar. Hoy llego a un club con muchísima historia como Atlante, con muchas ganas de hacer las cosas bien, escribir una nueva historia y aportar mi experiencia para aprovechar esta gran oportunidad".

Y para terminar, el experimentado guardameta contó que ya conocía sobre la Liga MX y que "durante el Mundial hablé mucho con Camilo Vargas. También conversé con Willer Ditta y he seguido lo que viene haciendo Kevin Mier en Cruz Azul. Muchos jugadores colombianos han pasado por esta liga y, cuando surgió la oportunidad, aproveché para preguntarles sobre el campeonato. Ya seguía la Liga MX desde hace tiempo, así que para mí es un orgullo competir aquí".