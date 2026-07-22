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Gol Caracol  / Primera disculpa pública de integrante de Argentina; "estoy arrepentido, me hago cargo"

Primera disculpa pública de integrante de Argentina; "estoy arrepentido, me hago cargo"

Días después de la final del Mundial 2026 y tras los lamentables hechos que protagonizaron algunos miembros de la selección Argentina, uno de ellos decidió romper el silencio y asumir su error.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Argentina vs España Mundial 2026
Discusiones en Argentina vs España final del Mundial 2026 - Foto:
AFP

Pasan los días y van saliendo nuevas reacciones de la final del Mundial 2026 que ganó España 1-0 sobre Argentina. En esta oportunidad es por parte de Roberto Ayala, quien tuvo una discusión con Dani Olmo tras terminarse el compromiso en el estadio de Nueva Jersey.

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Por eso, en una entrevista con 'Esports Migdia', el exjugador y ahora miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió dar la cara tras las críticas que ha recibido por su comportamiento, luego de perder el título de la Copa del Mundo. "Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambié mi humor y mis actos".

Por la misma línea, Ayala aseveró que "estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está", aunque no dudó en hacer un llamado a bajar la intesidad de lo sucedido ya que "fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí. Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona".

Eso sí, el miembro del cuerpo técnico de Argentina cerró diciendo que lo sucedido tras el pitazo final "es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso. Me hago cargo de lo que he hecho, mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención, pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa".

Para cerrar la entrevista, Roberto Ayala decidió aceptar que los españoles "fueron superiores y son justos merecedores de la Copa del Mundo. Ese fue mi deseo y mi intención. Para mí queda ahí, lo que ha pasado en el campo queda en el campo".

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